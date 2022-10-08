Resmi: Max Verstappen kınama aldı, pole pozisyonunu korudu
Max Verstappen, son sektörde Lando Norris ile yaşadığı olaydan ötürü kınama cezası aldı, dolayısıyla Suzuka'daki ilk pole pozisyonunu da korumuş oldu.
Verstappen, sıralama turlarının son bölümünde her iki sürücü de piste çıkış turundayken Lando Norris'le tehlikeli bir an yaşamıştı.
Norris, Verstappen'in çok yavaş gitmesinden memnun değildi ve rakibini son sektörde geçmeye çalıştı. Ancak Verstappen tam o esnada aracının arka tarafını kaybetti ve az daha spin atıyordu. Norris bunun üzerine Hollandalı sürücüye çarpmamak için çimene çıktı.
Norris, Verstappen'in olaydan ötürü ceza almasını bekliyordu ancak hakemler sadece kınama verdiler.
Bu da Verstappen'in Pazar günü Suzuka'da yapılacak yarışa pole pozisyonundan başlayacağı anlamına geliyor.
Görüşme esnasında Verstappen, hakemlere Norris'in arkasında olduğunu bildiğini fakat Norris'in kendisini geçmeye çalıştığı sırada hızlanmaya karar verdiğini belirtti.
Verstappen, sonrasında arka lastiklerin soğuk olmasından ötürü arka tarafın kontrolünü kaybettiğini, bundan ötürü de Norris'in çime çıkmak zorunda kaldığını belirtti.
Sıralama turlarının ardından Verstappen'in ceza alması gerektiği söyleyen Norris, FIA'ya göre hakemlere bunun "talihsiz bir an" olduğunu belirtti.
Ayrıca FIA'ye göre şimdiye kadar bu tür ihlallere her zaman kınama verildi ve bundan ötürü Hollandalı sürücüye de aynı ceza uygulandı.
Bu, Verstappen'in bu yılki ilk kınamasıydı.
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