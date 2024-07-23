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Formula 1

Resmi: Mattia Binotto, Audi'nin F1 programının başına getirildi!

Audi, büyük bir yönetim değişikliğinin bir parçası olarak eski Ferrari takım müdürü Mattia Binotto'yu Formula 1 projesinin başına getirdi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Mattia Binotto in the paddock

Audi, Salı günü yaptığı bir açıklamayla Binotto'nun 1 Ağustos'tan itibaren şirkete başkan ve teknik şef olarak katılacağını duyurdu.

Binotto, 2026'daki ilk yarış öncesinde Audi'nin Formula 1'deki çalışmalarını yönetecek.

Binotto'nun gelişi, Sauber CEO'su Andreas Seidl ve daha önce yönetim kurulu başkanı olan Oliver Hoffmann'ın projeden ayrılmasıyla gerçekleşti.

Bu değişiklikler, Sauber'in bu yıl puan dahi alamadığı bir dönemde, şirket içerisinde güç çatışmalarının yaşandığı söylentileri ortasında geldi.

Doğrudan Audi yönetim kuruluna rapor verecek olan Binotto'nun atanmasıyla Audi, artık daha farklı bir yapıya sahip olacak.

Audi CEO'su Gernot Doellner şunları söyledi: “İddialı Formula 1 projemiz için Mattia Binotto'yu buraya getirdiğimiz için çok mutluyum."

“25 yılı aşkın engin Formula 1 deneyimiyle Audi'ye önemli bir katkı sağlayacağı ortada."

“Amacımız net yönetim yapıları, tanımlanmış sorumluluklar ve etkin karar alma süreçleriyle, tüm Formula 1 projesini F1 hızına ulaştırmak."

“Takım bu amaç doğrultusunda bağımsız ve hızlı şekilde hareket edecek."

Binotto, 2023 yılının başından beri herhangi bir Formula 1 projesinde yer almamıştı.

Seidl ise 2023'ün başında Sauber'e katılmış, bu proje için McLaren ile yollarını ayırmıştı.

Doellner şunları ekledi: “Oliver ve Andreas'a Formula 1'e giriş sürecindeki önemli çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum.”

Andreas Seidl, CEO Sauber

Andreas Seidl, CEO Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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