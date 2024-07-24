Resmi: Mastercard, McLaren'in ana sponsorlarından biri oldu!

McLaren Racing ve Mastercard, Formula 1 Takımı'nın ana sponsorluğu kapsamında çok yıllık bir anlaşmaya imza attı.



Takımın yaptığı açıklamada şunlara değinildi: "Bu anlaşma, yenilikçi olmalarıyla öne çıkan ve insanları tutkularına yaklaştırma hedefleri ile tanınan iki önemli markayı bir araya getiriyor. Mastercard, bu anlaşma sayesinde kart sahiplerine spor ve eğlencede benzersiz deneyimler sunma imkanını Formula 1 dünyasına taşıyacak."



Mastercard'ın Pazarlama ve İletişim Direktörü Raja Rajamannar, anlaşma hakkında şunları söyledi: “Müşterilerimize ve kart sahiplerimize değer katmanın yeni yollarını sürekli olarak araştırıyoruz. Yarışlar, küresel olarak en heyecan verici ve evrensel tutkulardan biri haline geldi. McLaren, yarış ile eş anlamlıdır. Heyecan verici, yenilikçi ve hedef odaklı. Onlarla ortak olmaktan ve markalarımızı birleştirmekten heyecan duyuyoruz.”



McLaren Racing CEO'su Zak Brown ise, “Mastercard, dünyanın her yerinde tanınan ikonik bir markadır. Mastercard, taraftarlara harika deneyimler ve fırsatlar sunma tutkumuzu bizimle paylaşıyor. McLaren Racing ailesine hoş geldiniz demekten mutluluk duyuyoruz,” dedi.

Mastercard logosu, 2024 sezonunun ilerleyen dönemlerinde McLaren araçlarında yer almaya başlayacak.