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Resmi: Massa, 2008 şampiyonluğu için FIA, FOM ve Ecclestone'a dava açtı!

Eski Ferrari Formula 1 pilotu Felipe Massa, 2008 Singapur Grand Prix'sindeki 'crashgate' skandalı nedeniyle Londra Yüksek Mahkemesi'nde FIA, FOM ve Bernie Ecclestone aleyhine dava açtı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.

An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.

Rainer W. Schlegelmilch

Pazartesi günü Massa'nın temsilcileri, 2008 F1 pilotlar şampiyonluğunu o zamanki McLaren pilotu Lewis Hamilton'a bir puan farkla kaptıran Brezilyalı pilotun, "Yüksek Adalet Mahkemesi'ne" başvurduğunu doğruladılar.

Massa, FOM ve FIA'ya ek olarak o dönem sporun başında yer alan Ecclestone'a dava açtı.

Massa, Marina Bay Pisti'nde yapılan yarışın iptal edilmesi gerektiğini fakat bu yapılmadığı için şampiyonluğun elinden alındığını düşünüyor.

O yarışta Renault pilotu Nelson Piquet, güvenlik aracını tetiklemek adına kasten kaza yapmış ve bu da takım arkadaşı Fernando Alonso'nun zafere ulaşmasına neden olmuştu. Hamilton yarışı ikinci bitirirken, Massa hatalı pit stop nedeniyle yarış dışı kaldı.

Geçen yıl verdiği bir röportajda Ecclestone, o dönemde olayın soruşturulması ve sonucun iptal edilmesi için yeterli bilginin olduğunu iddia etmiş fakat daha sonra bu röportajı hatırlamadığını belirtmişti.

Brezilyalı hukuk firması Vieira Rezende Advogados'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bay Massa, FIA'nın 2008 Singapur Grand Prix'sinde Nelson Piquet Junior'ın geçirdiği kazayı derhal soruşturmayarak yönetmeliklerini ihlal ettiğine ve uygun şekilde hareket etmediğine dair beyanda bulunmasını talep ediyor."

"O yıl sürücüler şampiyonluğunu kazanabilecek olan Bay Massa, Bay Ecclestone ve FOM'un suç ortağı alan FIA'nın hatası nedeniyle uğradığı önemli mali kayıp için tazminat talep ediyor."

"Şu ana kadar dostane bir çözüm bulma girişimleri başarısız oldu ve Bay Massa'ya yasal işlem başlatmaktan başka seçenek bırakmadı."

Massa'nın 60-150 milyon sterlin arasında bir tazminat talep ettiği bildirildi.

FOM, konu hakkında açıklama yapmayı reddetti.

Felipe Massa padokta

Felipe Massa padokta

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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