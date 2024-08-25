Resmi: Magnussen yarışa pit yolundan başlayacak!

Haas, Hollanda Grand Prix'si öncesinde Kevin Magnussen'in aracındaki parçaları değiştirdi ve Danimarkalı sürücü bu nedenle Zandvoort'ta pit şeridinden başlayacak.

Alexander Albon'un Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarından diskalifiye edilmesi ve Lewis Hamilton'ın üç sıra gerilemesinin ardından, Zandvoort'taki yarış öncesinde bir sürücü daha cezalandırıldı.

Haas, Kevin Magnussen'in aracındaki enerji deposunu ve kontrol elektroniğini değiştirmeyi tercih etti, bu da Danimarkalı sürücünün yarışa pit yolundan başlayacağı anlamına geliyor.



31 yaşındaki sürücü hem enerji deposu hem de kontrol elektroniği için tahsis edilen iki aksam hakkını zaten kullanmış durumda ve bu nedenle gerekli cezayı çekecek.

Konu daha sonra cezayı onaylayan komiserlere havale edildi.

Magnussen başlangıçta 15. olarak sıralanmıştı, Albon diskalifiye edilmesi ve Hamilton'ın ceza alması onu 13. sıraya yükseltecekti.