Resmi: Magnussen, Haas ile F1'e dönüyor!

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Haas, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Nikita Mazepin ve Uralkali ile olan kontratını feshetmişti. Bundan ötürü takımın ikinci koltuğu boşa çıkmıştı.

Koltuk için Pietro Fittipaldi'nin adı geçse de, Haas deneyimli bir sürücü istiyordu ve bundan ötürü Antonio Giovinazzi'nin adı ön plandaydı. Fakat dün, Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen isimleri de ortaya atıldı.

Danimarka basını Magnussen'in Haas'ın ilgilendiği ana sürücü olduğunu iddia ederken, taraflar arasındaki ilk görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilmişti.

Magnussen, 2017'den 2020 sonuna kadar Haas'ta yarışmıştı ve 2021 sezonu için koltuğunu Nikita Mazepin'e kaybetmişti.

O günden bu yana Amerikan IMSA serisinde yarışan Magnussen, geçen yıl babasıyla beraber Le Mans 24 Saat'e katıldı.

Magnussen'in bu yıl IMSA'da Chip Ganassi ve WEC'te Peugeot ile anlaşması vardı. Haas, Magnussen'le yarışabilmek adına her iki taraftan da izin almak zorunda kaldı ve taraflar sonunda anlaştılar.

Bu anlaşma kapsamında, her iki takım da Magnussen'in kontratını hemen feshetti.

#02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Kevin Magnussen Fotoğraf: Chris Owens / Motorsport Images

Magnussen, sezon öncesi testine katılmak için Bahreyn'e gidiyor ve eski takımıyla tekrar çalışacağı için heyecanlı.

Danimarkalı pilot, "Haas F1 Team'den gelen telefonu aldığımda, açıkçası çok şaşırdım ve bir o kadar da heyecanlandım."

"2022'de yapmayı planladığım şeyler farklı yöndeydi fakat Formula 1'e ve son derece iyi tanıdığım Haas'a geri dönme fırsatı yakalamak, benim için çok çekiciydi."

"Hem Peugeot hem de Chip Ganassi Racing'e, beni hemen serbest bıraktıkları için gerçekten teşekkür etmeliyim. İkisi de harika organizasyonlar."

"Haliyle Gene Haas ve Gunther Steiner'a da Formula 1 kariyerimi devam ettirme fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederim."

"Aramızda sağlam bir ilişki vardı ve 2020'nin sonunda ayrıldığımızda bile olumlu birlikteliğimiz sürdü."

"VF-22'nin gelişimi ve paketin potansiyeli hakkında epey bilgilendirildim. Yapılması gereken çok iş var fakat bunun bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım. Bahreyn'de bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Takım patronu Gunther Steiner, Magnussen seçiminin takım için en mantıklı seçim olduğunu belirtiyor.

"Kevin Magnussen'i yeniden Haas F1 takımına davet etmekten mutluluk duyuyorum."

"Takıma değer katabilecek bir sürücü arıyorduk ve Kevin bizim için en bariz seçimdi. Büyük tecrübesinden bahsetmiyorum bile. "

"Kevin'ın başka bir yükümlülüğü olmadığı için onu hem Mick Schumacher hem de Pietro Fittipaldi ile birlikte sezon öncesi testlerinde kullanabilir ve kendisinden faydalanabiliriz."

"Pietro bu hafta Perşembe günü ilk olarak yarım gün sürüş yapacak. Bahreyn Grand Prix'sine başlamadan önce testin geri kalanını Mick ve Kevin yürütecek."

Haas'ın Magnussen ile yaptığı anlaşma birden fazla yılı kapsıyor.

Kevin Magnussen, Haas VF-20, Pietro Fittipaldi, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images