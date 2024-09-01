Resmi: Magnussen, ceza puanları nedeniyle bir sonraki yarışta yer alamayacak!

Haas F1 Takımı'nın sürücüsü Kevin Magnussen, Gasly ile yaşadığı temasın ardından 10 saniyelik bir zaman cezasına çarptırıldı.



Bu ceza, Magnussen'in mevcut ceza puanlarına iki puan daha eklenmesiyle sonuçlandı ve bu durum ceza puanı limitini aşmasına neden oldu.



Bu gelişmeyle birlikte, Magnussen bir sonraki Formula 1 yarışında yer alamayacak.



FIA tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi: "Kevin Magnussen'in İtalya Grand Prix'sindeki çarpışma nedeniyle aldığı ceza puanları, sürücünün toplam ceza puanını 12'ye çıkardı. Bu limitin aşılması Magnussen'in bir sonraki yarışta yer almamasına yol açacaktır. Karar, FIA Uluslararası Spor Kuralları'na uygun olarak alınmıştır."

Haas F1 Takımı, bu durumu değerlendirmek üzere bir araya geleceğini ve Magnussen'in yerine geçecek sürücüyü kısa süre içinde duyuracağını belirtti.