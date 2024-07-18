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Formula 1 Macaristan GP

Resmi: Magnussen, 2024 F1 sezonunun ardından Haas ile yollarını ayıracak!

Amerikan takımı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kevin Magnussen 'in 2024 sezonunun sonunda Haas Formula 1 takımından ayrılacağını duyurdu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Kevin Magnussen, Haas VF-24Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Kariyeri boyunca, McLaren, Renault ve Haas ile 175 yarışa çıkan Magnussen, bunların 135'inde Amerikalı ekip için yarışmıştı.

2020 yılında Haas'tan ayrılan ve 2022'de Nikita Mazepin'in takımdan gönderilmesiyle direksiyona geri dönen Danimarkalı sürücü, sezona yaptığı mükemmel başlangıçla dikkat çekmişti.

Fakat 2023'te Nico Hulkenberg ile takım arkadaşı olmasının ardından gözden düşmeye başladı ve bu yıl genel olarak takıma arkadaşının gerisinde kaldı.

Haftalardır geleceğiyle ilgili spekülasyonlar vardı ve bugün itibariyle 2025'te Haas için yarışmayacağı duyuruldu.

Magnussen, "Haas F1 Team deki herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Son birkaç yıldır böylesine harika bir ekip için yarışmış olmak gurur vericiydi."

"Özellikle Gene Haas'a bana olan bağlılığı için teşekkür etmem lazım. 2022‘de, Formula 1'deki günlerimin sona erdiğini düşündüğüm bir dönemde beni bir kez daha geri getirdiği için minnettarım."

"Bu takımla harika anlar yaşadım - asla unutamayacağım dönemler geçirdik."

“Yarış kariyerimin bir sonraki bölümünü sabırsızlıkla beklerken, 2024'ün geri kalanında Haas F1 Team ile elimden gelen her şeyi yapmaya odaklandım." dedi.

Magnussen'in ayrılığı sonrası Haas'ın yarış koltuğuna Esteban Ocon'u getirmesi bekleniyor fakat şimdilik resmi açıklama yapılmış değil.

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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