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Resmi: Madrid GP 2026'dan itibaren F1 takviminde, Barselona'nın yeri şüphe altında!

Formula 1 İspanya GP, 2026'da 10 yıllık bir sözleşmeyle Madrid'e taşınacak ve İspanya GP'nin mevcut ev sahibi Barcelona pisti takvimde kalmak için mücadele edecek.

Editör Burak Yasul
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Ifema, sede del GP de Madrid de F1

22 Haziran 2022'de Madrid'in Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapma teklifini çok az kişi ciddiye almıştı. İki yıldan kısa bir süre sonra ise bu durum gerçeğe dönüştü.

Bu sabah Formula 1 ve etkinlik organizatörleri IFEMA, 2026 yılından itibaren İspanya'nın başkentinin bir Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Madrid şehrinde düzenlenecek olan yarış, Formula 1 araçlarını sıradan insanların her gün işe gitmek, sevdiklerine ulaşmak, gezmek ya da ziyaret etmek için kullandıkları caddelerle buluşturan yarışlarla dolu bir takvimin bir başka ayağı olacak.

Organizasyon Madrid Belediye Meclisi (%31), Madrid Topluluğu Bölgesel Yönetimi (%31), Madrid Ticaret Odası (%31) ve Montemadrid Vakfı'ndan (%7) oluşan bir kamu kuruluşları konsorsiyumu tarafından yönetilmektedir.

IFEMA'nın yarışla ilgili ciddiyetini attırdığı birkaç aydır görülebiliyordu. De los Mozos zaten şunu belirtmişti: “Sözleşmeyi ne zaman imzalayacağımızı ve ihaleyi ne zaman yapacağımızı biliyorum.”

“Bize gösterilen süreci takip ettik. İspanya Otomobil Federasyonu ilk andan itibaren bilgilendirildi. Anlaşmayı imzaladık ve şimdi sözleşmeye devam ediyoruz.”

Son birkaç hafta içerisinde sözleşme imzalandı ve Madrid Grand Prix'si 2026 yılından itibaren düzenlenmesine karar verildi. Bu önemli bir yıl çünkü aynı sezonda, Circuit de Catalunya-Barcelona'da yapılan İspanya Grand Prix’inin takvimdeki son yılı olacak.

Katalunya’daki pist uzun yıllardır İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapıyor. Ancak Madrid'deki Grand Prix'nin de dahil olmasıyla işler değişecek. Böylece 2026'da yarışlarının isimleri Circuit de Catalunya yapılan yarış Katalunya Grand Prix'si olarak değişirken, başkent Madrid'de yapılacak olan yarış ise İspanyol Grand Prix'si adını alacak. Bu durumda gözler Circuit de Catalunya'ya çevrilecek ve organizatörlerin sözleşmeyi uzatmaya çalışıp başarılı olup olamayacakları ya da bunun yerine Granollers'e çok yakın bir mesafede bulunan pistin kaderine terk edilip edilmeyeceğini bekleyip göreceğiz.

Madrid'e dönecek olursak, organizatörlere göre yarış hafta sonunun bölge için 500 milyon Avro gelir getirmesi bekleniyor. Paraya daha da fazla odaklanan bir Formula 1 için önemli bir gelir olduğu söylenebilir.

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