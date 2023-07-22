Resmi: Macaristan GP, 2032 sezonuna kadar takvimde!

İlk kez 1986 sezonunda takvimde yer alan Hungaroring, o zamandan beri kesintisiz olarak düzenleniyor.

Sezonun tam ortasına denk gelen Macaristan GP'si, bu sezona kadar yaz arasından önceki son yarış konumundaydı.

Pistin 2027 sezonuna kadar sözleşmesi bulunmaktaydı, ancak erkenden anlaşmaya varan taraflar, Cumartesi günü yarışın sözleşmesinin beş yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Böylece yarış, en azından 2032 sezonuna kadar takvimde yer almayı garantiledi!

F1 başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Hungaroring'de aksiyon dolu başka bir hafta sonu için geri dönerken Macaristan GP'sinin beş yıl daha takvimde yer alacağını duyurmak harika!"

"Burası Budapeşte gibi inanılmaz bir şehrin yanı başındaki çok özel bir pist, tüm pilotların ve taraftarlarımızın dört gözle beklediği bir pist."

"Pist yönetiminin tesisleri geliştirmeyi taahhüt etmesi de bir başka önemli adım, tüm pistlerden de benzer adımları bekliyoruz." dedi

Hungaroring başkanı ve CEO'su Zsolt Gyulay ise, "F1'in sözleşme uzatmayı kabul etmesinden ötürü gurur ve onur duyuyoruz."

"F1'in küresel popülaritesindeki şaşırtıcı artış göz önüne alındığında, takvime katılmak için her zamankinden daha fazla pistin mücadele ettiği bugünlerde sözleşme imzalamak bizim için önemli bir başarı."

"Pistimizdeki değişikliklerin 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Temel önceliğimiz, takımları ve taraftarları, bir F1 yarış hafta sonu için beklenen yüksek standartları yansıtacak bir pistte ağırlamak."

"Meslektaşlarım ve ben bu önemli geliştirme projesi üzerinde çalışmaya sekiz yıl önce başladık ve bugünkü duyuru kolektif çabalarımızın taçlandırılması anlamına geliyor."

"Bu nedenle bugün bu noktaya gelmemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Hungaroring'de daha uzun yıllar yarış düzenlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.