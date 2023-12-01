Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek

Logan Sargeant 2024 yılında da Williams Formula 1 takımında kalacak, yani gelecek yıl grand prix gridinin tamamı değişmeyecek.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Güncelleme
Logan Sargeant, Williams Racing

Williams'la geçirdiği inişli çıkışlı çaylak sezonunda bir puan toplayan Sargeant, Grove'daki ekibi kendisiyle çalışmaya değer olduğuna ikna etmek için yeterli çabayı gösterdi.

Takımlar Şampiyonası'nda 7. olan Williams, böylece aynı kadroyla devam etmiş olacak.

Yeni sözleşmesi hakkında konuşan Sargeant, "2024 sezonunda Williams Racing ile devam edeceğim için çok heyecanlıyım."

"Şu ana kadar takımla inanılmaz bir yolculuk geçirdim ve böylesine yetenekli ve kendini işine adamış bir grup içinde sürücü olarak gelişmeye devam etme fırsatı bulduğum için minnettarım. Gelecek için heyecan verici planlarımız var ve önümüzdeki yıl takımın başarısına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Sargeant 2023'te bazı büyük kazalar geçirmiş olsa da Williams, doğal yeteneğini geliştirmek için gerekli gelişmeleri gösterdiğini düşündüğü için ona kendini kanıtlaması için zaman vermeye istekli olduğunu açıkça belirtti.

Williams yeni anlaşmasını duyururken yaptığı açıklamada Amerikalı sporcunun "en üst düzeyde performans göstermek için gereken temel hızı gösterdiğini, yarıştan yarışa bu temeller üzerine inşa ettiğini ve Williams Racing kadrosundaki yerini sağlamlaştırdığını" söyledi.

Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images

Logan Sargeant, Williams FW45

Williams takım patronu James Vowles Abu Dhabi Grand Prix'sinden sonra yaptığı açıklamada, Sargeant'ın takım için doğru seçim olduğundan emin olmak için sezon verilerine son bir kez bakmak istediğini söylemişti.

Bu hafta anlaşmayı imzalayan Vowles şunları söyledi: "2024 sezonunda Logan ile yolculuğumuza devam etmekten memnuniyet duyuyorum."

"Logan dünya sahnesinin baskısı altındayken muazzam bir beceri gösterdi ve bu da onu takımımız için mükemmel bir seçim haline getirdi. Yeteneklerine büyük güven duyuyoruz ve birlikte önümüzdeki sezonda daha da büyük başarılar elde edebileceğimize inanıyoruz."

Sargeant tek puanını Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in plank ihlalleri nedeniyle diskalifiye edilmelerinin ardından 10. olarak sınıflandırıldığı Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde aldı.

Bu ilk on derecesi, bir Amerikalının F1'de 30 yıldır ilk kez puan almasını sağladı.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz"
Sonraki haber Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Pirelli, 2024 Avustralya Grand Prix'si için 2023'e kıyasla daha yumuşak hamur tercih etti

Pirelli, 2024 Avustralya Grand Prix'si için 2023'e kıyasla daha yumuşak hamur tercih etti

Formula 1

Pirelli, 2024 Avustralya Grand Prix'si için 2023'e kıyasla daha yumuşak hamur tercih etti Pirelli, 2024 Avustralya Grand Prix'si için 2023'e kıyasla daha yumuşak hamur tercih etti

Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor

Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor

Formula 1

Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Russell: "Hamilton'ın seviyesinde olmayı değil, önünde olmayı istiyorum"

Russell: "Hamilton'ın seviyesinde olmayı değil, önünde olmayı istiyorum"

F1 Formula 1

Russell: "Hamilton'ın seviyesinde olmayı değil, önünde olmayı istiyorum" Russell: "Hamilton'ın seviyesinde olmayı değil, önünde olmayı istiyorum"

Fry: "Williams'ı zirveye taşımak istiyorum"

Fry: "Williams'ı zirveye taşımak istiyorum"

F1 Formula 1

Fry: "Williams'ı zirveye taşımak istiyorum" Fry: "Williams'ı zirveye taşımak istiyorum"

Sainz, sezonuna gölge düşüren 'kara leke' üzerine hâlâ düşünüyor

Sainz, sezonuna gölge düşüren 'kara leke' üzerine hâlâ düşünüyor

F1 Formula 1

Sainz, sezonuna gölge düşüren 'kara leke' üzerine hâlâ düşünüyor Sainz, sezonuna gölge düşüren 'kara leke' üzerine hâlâ düşünüyor

Alfa Romeo: "Şu anda hiçbir şeyden memnun değiliz"

Alfa Romeo: "Şu anda hiçbir şeyden memnun değiliz"

F1 Formula 1

Alfa Romeo: "Şu anda hiçbir şeyden memnun değiliz" Alfa Romeo: "Şu anda hiçbir şeyden memnun değiliz"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol