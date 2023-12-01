Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek
Logan Sargeant 2024 yılında da Williams Formula 1 takımında kalacak, yani gelecek yıl grand prix gridinin tamamı değişmeyecek.
Williams'la geçirdiği inişli çıkışlı çaylak sezonunda bir puan toplayan Sargeant, Grove'daki ekibi kendisiyle çalışmaya değer olduğuna ikna etmek için yeterli çabayı gösterdi.
Takımlar Şampiyonası'nda 7. olan Williams, böylece aynı kadroyla devam etmiş olacak.
Yeni sözleşmesi hakkında konuşan Sargeant, "2024 sezonunda Williams Racing ile devam edeceğim için çok heyecanlıyım."
"Şu ana kadar takımla inanılmaz bir yolculuk geçirdim ve böylesine yetenekli ve kendini işine adamış bir grup içinde sürücü olarak gelişmeye devam etme fırsatı bulduğum için minnettarım. Gelecek için heyecan verici planlarımız var ve önümüzdeki yıl takımın başarısına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Sargeant 2023'te bazı büyük kazalar geçirmiş olsa da Williams, doğal yeteneğini geliştirmek için gerekli gelişmeleri gösterdiğini düşündüğü için ona kendini kanıtlaması için zaman vermeye istekli olduğunu açıkça belirtti.
Williams yeni anlaşmasını duyururken yaptığı açıklamada Amerikalı sporcunun "en üst düzeyde performans göstermek için gereken temel hızı gösterdiğini, yarıştan yarışa bu temeller üzerine inşa ettiğini ve Williams Racing kadrosundaki yerini sağlamlaştırdığını" söyledi.
Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images
Logan Sargeant, Williams FW45
Williams takım patronu James Vowles Abu Dhabi Grand Prix'sinden sonra yaptığı açıklamada, Sargeant'ın takım için doğru seçim olduğundan emin olmak için sezon verilerine son bir kez bakmak istediğini söylemişti.
Bu hafta anlaşmayı imzalayan Vowles şunları söyledi: "2024 sezonunda Logan ile yolculuğumuza devam etmekten memnuniyet duyuyorum."
"Logan dünya sahnesinin baskısı altındayken muazzam bir beceri gösterdi ve bu da onu takımımız için mükemmel bir seçim haline getirdi. Yeteneklerine büyük güven duyuyoruz ve birlikte önümüzdeki sezonda daha da büyük başarılar elde edebileceğimize inanıyoruz."
Sargeant tek puanını Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in plank ihlalleri nedeniyle diskalifiye edilmelerinin ardından 10. olarak sınıflandırıldığı Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde aldı.
Bu ilk on derecesi, bir Amerikalının F1'de 30 yıldır ilk kez puan almasını sağladı.
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