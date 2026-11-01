Formula 1 Meksika GP

Resmi: Liam Lawson, Meksika GP sıralama turlarından diskalifiye edildi!

Liam Lawson, Q2'deki en hızlı turunun ardından 'MGU-K güç gerekliliği' prosedürüne uymadığı gerekçesiyle Meksika Grand Prix'sinin sıralama turlarından diskalifiye edildi.

Ronald Vording Zeynep Taş

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 06:56

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Racing Bulls'un cumartesi günü Autódromo Hermanos Rodríguez'de etkileyici bir performans sergileyerek her iki aracıyla da Q3'e kalmayı başarmasının ardından Liam Lawson, teknik ihlâl nedeniyle sıralama turlarından diskalifiye edildi.

Hakemlere gönderilen çağrı belgesinde, 'Lawson'ın Q2'deki en hızlı turunu 15.47.36'da tamamlamasının hemen ardından minimum MGU-K güç gerekliliğini ihlâl ettiği' belirtilmişti. Hakemler tarafından yapılan değerlendirme sonrasında diskalifiyeye karar verildi.

Lawson, Q2'deki en hızlı turunu tamamladıktan hemen sonra kendisinden beklenen prosedürleri uygulamadı ve zorunlu MGU-K güç düşürme oranına uymadı.

FIA'nın açıklamasına göre Lawson, hızlı turunun sonunda batarya gücünü tüketti. Bunun sonucunda MGU-K'nın güç aktarımı tamamen kesildi ve MGU-K güç çıkışı aniden 350 kW'tan sıfıra düştü. Bu durum teknik kurallara aykırıydı.

Bunun yerine elektrik gücünün, teknik düzenlemelerin C5.12.6 maddesine uygun şekilde kademeli olarak azaltılması gerekiyordu. İlgili madde, güç düşüşünün saniyede en fazla 50 veya 100 kW olabileceğini belirtiyor:

"ERS-K'nın elektriksel DC gücü 100 kW'ın üzerindeyken sürücünün maksimum güç talebi, aşağıda belirtilen oranlardan daha yüksek bir hızla azaltılamaz:

a. FIA'nın güç sınırlı mesafenin 3500 metreyi aştığını belirlediği yarışlarda, herhangi bir bir saniyelik süre içinde 50 kW.

b. Diğer tüm yarışlarda, herhangi bir bir saniyelik süre içinde 100 kW."

Lawson'ın durumunda ise çizgiyi geçtikten sonra gaz pedalından hemen ayağını çekmemesi nedeniyle elektrik gücündeki düşüş çok daha keskin gerçekleşti.

Hakem raporunda da bu durum şöyle açıklandı: "Sunulan ve duruşmada bulunan tüm taraflarca kabul edilen kanıtlar, sürücünün Q2'deki en hızlı turunun sonunda kontrol çizgisini geçtikten sonra gaz pedalından hemen ayağını çekmediğini gösterdi."

"Bu durum, düzenlemelerde belirtilen ‘kademeli düşüşün’ sağlanması için gereken MGU-K güç aktarımı azaltma oranına ulaşılamamasına neden oldu."

"Sürücünün maksimum güç talebi ve ERS-K'nın elektriksel DC gücü, düzenlemelerin izin verdiğinden daha yüksek oranlarda azaltıldı."

Duruşma sırasında tüm taraflar, Racing Bulls'un bu ihlâlden sportif bir avantaj elde etmediği konusunda hemfikir oldu. Ancak bu tespit, diskalifiye kararının önüne geçemedi.

Hakemler kararlarında şu ifadeleri kullandı: "Takım, bu durumun herhangi bir performans avantajı sağlamadığını savundu. Ancak teknik düzenlemelere uyulmaması, performans avantajı elde edilmemiş olsa bile mazur görülemez. Ayrıca bu düzenlemeler, bir aracın yarış hafta sonunun her anında kurallara uygun olmasını gerektiriyor."

"Hakemler, takımın ihlâli kendisinin bildirmiş olmasını özellikle not ediyor. Bununla birlikte, tüm hafifletici koşullara rağmen bir aracın teknik düzenlemelere uymaması durumunda diskalifiye cezası vermemizi gerektiren çok sayıda emsal karar bulunuyor."

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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