Resmi: Leclerc yeni kontrol elektroniğine geçti, 10 sıra grid cezası aldı

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Ferrari pilotu Leclerc, Azerbaycan Grand Prix'sinde yaşadığı güç ünitesi sorununun ardından yolda kalmış ve muhtemel bir galibiyete veda etmişti.

Bu, Leclerc'in İspanya'dan sonra yaşadığı ikinci güç ünitesi sorunuydu ve Monakolu sürücüyü grid cezasıyla karşı karşıya bıraktı.

Cuma günkü ilk seanstan önce açıklama yayınlayan FIA, Leclerc'in yeni bir içten yanmalı motor, MGU-H, MGU-K ve kontrol elektroniği ünitesine geçtiğini doğruladı.

Fakat ikinci seansın tamamlanmasının ardından bir belge daha yayınlayan FIA, Leclerc'in üçüncü kontrol elektroniğini taktığını doğruladı.

Bu, Leclerc'in sınırı aştığı ve Kanada GP için 10 sıra grid cezası aldığı anlamına geliyor.

Aslında en büyük endişe turbo ünitesiyle ilgiliydi fakat Ferrari, şimdiye kadar bu üniteyi değiştirmemeyi tercih etti.

Takım eğer turboyu da değiştirirse Leclerc pazar günkü yarışa en geriden başlayacak.