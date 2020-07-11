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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Resmi: Leclerc üç sıra grid cezası aldı!

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Resmi: Leclerc üç sıra grid cezası aldı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Tem 2020 17:35

Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc, AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat'ı engellediği gerekçesiyle üç sıra grid cezası aldı.

Monakolu pilot, zaten kendisi adına sinir bozucu bir seans geçirmiş ve 11. olmuştu. Aldığı cezanın ardından 14. sıraya geriledi.

Ayrıca Leclerc, kırmızı bayrak altında zaman turunu kaydetmeye devam ettiği için ikinci bir olaydan daha inceleme altındaydı. Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen için de aynı konuda inceleme vardı.

Fakat hakemler, bu konuda herhangi bir ceza verilmemesine karar verdiler.

Racing Point pilotu Sergio Perez ise sarı bayrak ihlaliyle ilgili incelemeden herhangi bir ceza almadan kurtuldu.

Hakemler, Meksikalı pilotun daha fazla yavaşlamasının mümkün olmadığını ve bu yüzden ceza vermemenin doğru karar olacağını düşündüler.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Pilotlar Charles Leclerc
Editör Adam Cooper

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