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Resmi: Leclerc, sprint yarışı için 3 sıra grid cezası aldı!

Sprint Shootout'un ilk bölümünde McLaren pilotu Oscar Piastri'yi engelleyen Charles Leclerc, bugün gerçekleştirilecek sprint yarış için 3 sıra grid cezası aldı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Sprint Shootout'un birinci bölümünde McLaren pilotu Oscar Piastri'yi engellemişti. 

Oldukça hızlı bir viraj olan 8. virajda engellenen Piastri, durumu hemen radyodan takımına iletmişti ve Leclerc'in bu engellemesi not edilmişti. FIA sonrasında da inceleme başlattı ve bu inceleme sonucunda Leclerc'e 3 sıra grid cezası verdi. 

Olay, sprint yarışın gridini belirleyen Sprint Shootout'ta yaşandığından ceza da sprint yarışında uygulanacak. 

Yani Monakolu pilot, TSi 17.30'da gerçekleştirilecek olan sprint yarışa 9. cepten başlayacak. 

 

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