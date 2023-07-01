Resmi: Leclerc, sprint yarışı için 3 sıra grid cezası aldı!
Sprint Shootout'un ilk bölümünde McLaren pilotu Oscar Piastri'yi engelleyen Charles Leclerc, bugün gerçekleştirilecek sprint yarış için 3 sıra grid cezası aldı.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Sprint Shootout'un birinci bölümünde McLaren pilotu Oscar Piastri'yi engellemişti.
Oldukça hızlı bir viraj olan 8. virajda engellenen Piastri, durumu hemen radyodan takımına iletmişti ve Leclerc'in bu engellemesi not edilmişti. FIA sonrasında da inceleme başlattı ve bu inceleme sonucunda Leclerc'e 3 sıra grid cezası verdi.
Olay, sprint yarışın gridini belirleyen Sprint Shootout'ta yaşandığından ceza da sprint yarışında uygulanacak.
Yani Monakolu pilot, TSi 17.30'da gerçekleştirilecek olan sprint yarışa 9. cepten başlayacak.
Son Haberler
Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"
Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım" Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"
Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"
Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün" Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"
Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!
Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti! Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!
WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda!
WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda! WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.