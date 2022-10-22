Resmi: Leclerc motor ile turbo değiştirdi, 10 sıra grid cezası aldı

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Motorsport.com İtalya, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in bu hafta sonu 6. içten yanmalı motoruna geçerek grid cezası alacağını öğrenmişti. Bu haber şimdi resmileşti. Monakolu pilot, yeni bir içten yanmalı motor ve turboya geçti. Bu yüzden de pazar günkü yarış için 10 sıra grid cezası aldı.

Ferrari, Leclerc'in 5. motoru konusunda dayanıklılık endişelerine sahipti. Hatta bu nedenden dolayı Leclerc'in Japonya'da daha düşük motor modunda yarıştığı ve düzlüklerde takıma arkadaşına 0.2 saniye kadar zaman kaybettiği de iddia ediliyordu. Dolayısıyla Leclerc'in 6. motoruna geçmesi büyük bir sürpriz teşkil etmiyor.

İtalya'dan gelen bilgiler, Ferrari'nin güç ünitesinin dayanıklılığını artırmaya çalıştığı yönünde.

Motorsport.com İtalya'ya göre, bu yeni motor, 2023 için önemli olacak çünkü bu motorda 2023 için testler yapılacak. Ferrari, yapacağı değişiklikleri FIA'ya sundu ve bunların dayanıklılığı geliştirme amaçlı olduğunu gösterdi. FIA da bunu kabul etti ve değişikliklere izin verdi.

Dayanıklılık için yeni tasarımlar ve çözümler denenmesinden ziyade, değişimler materyallerle alakalı olacak. Motorda yeni materyaller, malzemeler denenecek.

Austin'deki yeni içten yanmalı motor teoride daha fazla beygir gücü sağlamayacak fakat pratikte bazı faydaları olabilir. Sonuçta, dayanıklılığın gerçekten daha iyi olduğu kanıtlanırsa, daha agresif motor modları seçebilir ve güç ünitesinden daha fazla faydalanabilirler.

Ferrari'nin 2023 sezonuna doğru test etmek istediği şey de tam olarak bu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images