Resmi: Leclerc grid cezası aldı
Ferrari, üçüncü antrenman seansı öncesinde Charles Leclerc'in yeni güç ünitesi parçalarına geçtiğini doğruladı.
Perşembe günü kaynaklar, Charles Leclerc'in yeni bir güç ünitesine geçeceğini ve bundan ötürü de pazar günkü yarış için grid cezası alacağını öğrenmişti.
Bugün itibariyle Leclerc'in yeni parçalara geçtiği doğrulandı.
Açıklamaya göre Monakolu pilot yeni bir içten yanmalı motor, turbo, egzoz ve MGU-H ünitesine geçiş yaptı.
Ayrıca Mick Schumacher ve Zhou Guanyu da yeni parçalara geçtikleri için grid cezası aldılar.
Öte yandan Max Verstappen de bu yılki üçüncü kontrol elektroniği ve enerji depolama ünitesini aldı ancak zaten grid cezası olduğu için durum değişmedi.
Böylelikle grid cezası alan isim sayısı yediye çıktı. Bu isimler Verstappen, Leclerc, Zhou, Schumacher, Bottas, Ocon ve Norris.
Canlı anlatım: Belçika GP 3. antrenman seansı
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