Resmi: Leclerc, Ferrari ile sözleşmesini 2024’e kadar uzattı

Leclerc, Sauber’le sadece bir yıl geçirdikten sonra Kimi Raikkonen’in yerine Ferrari’ye katılmış ve Sebastian Vettel’in takım arkadaşı olmuştu.

Monakolu sürücü, Ferrari’nin 2019’daki ilk galibiyetini almıştı. Genç sürücü Bahreyn’de rahat bir galibiyete doğru gidiyordu, ancak aracında çıkan sorun yüzünden galibiyeti kaybetmişti.

Ferrari’nin evi İtalya’da da galibiyete ulaşan Leclerc, şampiyonayı Vettel’in önünde dördüncü sırada tamamlamıştı.

Leclerc ayrıca yedi pole pozisyonuyla beraber 2019 sezonunda en çok pole pozisyonu alan sürücüydü.

Leclerc, “Scuderia Ferrari’de kalacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçtiğimiz sezon, Formula 1’in en şanlı takımı için sürmek benim için rüya gibiydi.”

“Yoğun ve heyecanlı geçen 2019’dan sonra takımla daha derin bir ilişkinin keyfini çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Geleceğin neler getireceğini görmeyi ve gelecek sene tekrar sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” şeklinde konuştu.

Takım patronu Mattia Binotto ise, “Bu sene geride kalan her yarışla beraber, Charles’la olan sözleşmemizi uzatma isteğimiz her zamankinden daha net hale geldi ve bu karar, gelecek beş sene boyunca bizimle olacağı anlamına geliyor.”

“Bu, Charles’ın ve Scuderia’nın sıkı bir geleceği olduğunu gösteriyor.”

“Charles, 2016’dan beri ailemizin bir parçası ve akademimiz ile elde ettiğimiz sonuçlardan gurur duyuyoruz.”

“Bu nedenle Charles’ın uzun yıllar boyunca bizimle olacağını duyurmaktan çok memnunuz ve eminim ki birlikte Şahlanan At’ın tarihinde birçok yeni sayfa yazacağız.” ifadelerini kullandı.