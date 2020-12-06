Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Resmi: Leclerc, Abu Dhabi GP için 3 sıra grid cezası aldı!

paylaşım
yorumlar
Resmi: Leclerc, Abu Dhabi GP için 3 sıra grid cezası aldı!
Ekleyen:
, Editör

Ferrari F1 pilotu Charles Leclerc, Sakhir GP'nin ilk turundaki hamlesinden ötürü Abu Dhabi GP için 3 sıra grid cezası aldı.

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Charles Leclerc, dördüncü virajın iç tarafında lastiklerini kilitlemiş ve Sergio Perez ile temas yaşamıştı.

Tekrarlarda Leclerc'in önde kalabilmek adına çok geç fren yaptığı görüldü. Bu temasın ardından Leclerc'in sol ön süspansiyonu kırıldı ve Perez de spin atarak en geriye düştü.

Max Verstappen dış taraftaydı ve bu ikiliden kaçmaya çalışırken pist dışına çıkarak bariyerlere çarptı.

Leclerc olayın ardından yaptığı açıklamada suçu üstlenmişti ve Verstappen de Monakolu pilotu eleştirmişti.

Yarışın ardından olayı inceleyen hakemler, Leclerc'e 3 sıra grid cezası verdiler.

Bu, Monakolu pilotun 2020 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi GP'ye 3 sıra geriden başlayacağı anlamına geliyor.

Yapılan açıklamada, olayla ilgili takımdan bilgi alındığına ve araç üstü görüntülerinin izlendiğine yer verilirken, Leclerc'in çok geç fren yaptığı ve lastiklerini kilitleyerek Perez'e çarptığı belirtildi.

Bu da Leclerc'i suçlamak için yeterli bir sebepti.

Öte yandan Perez, ilk turdaki bu olaya rağmen zafere ulaşan isim oldu.

Stroll: "Yaptığım hata galibiyete mâl oldu"

Önceki haber

Stroll: "Yaptığım hata galibiyete mâl oldu"

Sonraki haber

Pit stopta lastikleri karıştıran Mercedes inceleme altında!

Pit stopta lastikleri karıştıran Mercedes inceleme altında!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Sakhir GP: Mercedes çuvalladı, Sergio Perez ilk kez kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Sakhir GP: Mercedes çuvalladı, Sergio Perez ilk kez kazandı!

Pit stopta lastikleri karıştıran Mercedes inceleme altında!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pit stopta lastikleri karıştıran Mercedes inceleme altında!

Verstappen: "Leclerc'in niye böyle bir hamle yaptığını bilmiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Leclerc'in niye böyle bir hamle yaptığını bilmiyorum"

Sainz: "Russell'ın temposu bize, F1'in eksik olduğu alanı gösteriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Russell'ın temposu bize, F1'in eksik olduğu alanı gösteriyor"

Resmi: Leclerc, Abu Dhabi GP için 3 sıra grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Leclerc, Abu Dhabi GP için 3 sıra grid cezası aldı!

Perez: "Tam 10 yıldır bu günün hayalini kuruyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Tam 10 yıldır bu günün hayalini kuruyorum"

Sakhir'de günün pilotu Russell oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sakhir'de günün pilotu Russell oldu!

Russell, Mercedes direksiyonunda hâlâ yanlış düğmelere basıyormuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes direksiyonunda hâlâ yanlış düğmelere basıyormuş

Son Haberler

Bottas: "Mercedes normalde strateji çağrılarında sağlamdır"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Mercedes normalde strateji çağrılarında sağlamdır"

Pit stopta lastikleri karıştıran Mercedes inceleme altında!
F1 Formula 1 / Son dakika

Pit stopta lastikleri karıştıran Mercedes inceleme altında!

Resmi: Leclerc, Abu Dhabi GP için 3 sıra grid cezası aldı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Leclerc, Abu Dhabi GP için 3 sıra grid cezası aldı!

Stroll: "Yaptığım hata galibiyete mâl oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Yaptığım hata galibiyete mâl oldu"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sakhir GP: Mercedes çuvalladı, Sergio Perez ilk kez kazandı!

1s
2
Formula 1

Pit stopta lastikleri karıştıran Mercedes inceleme altında!

40 dk
3
Formula 1

Verstappen: "Leclerc'in niye böyle bir hamle yaptığını bilmiyorum"

1s
4
Formula 1

Sainz: "Russell'ın temposu bize, F1'in eksik olduğu alanı gösteriyor"

9s
5
Formula 1

Resmi: Leclerc, Abu Dhabi GP için 3 sıra grid cezası aldı!

43 dk

Son Haberler

Bottas: "Mercedes normalde strateji çağrılarında sağlamdır"
F1

Bottas: "Mercedes normalde strateji çağrılarında sağlamdır"

Pit stopta lastikleri karıştıran Mercedes inceleme altında!
F1

Pit stopta lastikleri karıştıran Mercedes inceleme altında!

Resmi: Leclerc, Abu Dhabi GP için 3 sıra grid cezası aldı!
F1

Resmi: Leclerc, Abu Dhabi GP için 3 sıra grid cezası aldı!

Stroll: "Yaptığım hata galibiyete mâl oldu"
F1

Stroll: "Yaptığım hata galibiyete mâl oldu"

Perez: "Tam 10 yıldır bu günün hayalini kuruyorum"
F1

Perez: "Tam 10 yıldır bu günün hayalini kuruyorum"

Son Videolar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey 05:22
Formula 1
4 Ara 2020

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up 11:56
Formula 1
3 Ara 2020

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.