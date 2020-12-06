Resmi: Leclerc, Abu Dhabi GP için 3 sıra grid cezası aldı!

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Charles Leclerc, dördüncü virajın iç tarafında lastiklerini kilitlemiş ve Sergio Perez ile temas yaşamıştı.

Tekrarlarda Leclerc'in önde kalabilmek adına çok geç fren yaptığı görüldü. Bu temasın ardından Leclerc'in sol ön süspansiyonu kırıldı ve Perez de spin atarak en geriye düştü.

Max Verstappen dış taraftaydı ve bu ikiliden kaçmaya çalışırken pist dışına çıkarak bariyerlere çarptı.

Leclerc olayın ardından yaptığı açıklamada suçu üstlenmişti ve Verstappen de Monakolu pilotu eleştirmişti.

Yarışın ardından olayı inceleyen hakemler, Leclerc'e 3 sıra grid cezası verdiler.

Bu, Monakolu pilotun 2020 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi GP'ye 3 sıra geriden başlayacağı anlamına geliyor.

Yapılan açıklamada, olayla ilgili takımdan bilgi alındığına ve araç üstü görüntülerinin izlendiğine yer verilirken, Leclerc'in çok geç fren yaptığı ve lastiklerini kilitleyerek Perez'e çarptığı belirtildi.

Bu da Leclerc'i suçlamak için yeterli bir sebepti.

Öte yandan Perez, ilk turdaki bu olaya rağmen zafere ulaşan isim oldu.