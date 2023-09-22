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Resmi: Le Mans galibi Hirakawa, McLaren yedek pilotu oldu!

2022 Le Mans 24 Saat galibi ve Toyota Hypercar sürücüsü Ryo Hirakawa, yedek pilot olarak McLaren ile anlaştı.

Altay Gök
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Ryo Hirakawa

McLaren'in sürücü geliştirme programının da bir parçası olan Hirakawa, hem takımı simülatörde destekleyecek, hem de 2021 aracı MCL35M ile bir test programı yürütecek.

29 yaşındaki Hirakawa, son üç yıldır olduğu gibi Toyota ile WEC'de mücadeleye de devam edecek.

Japonya GP'si 1. antrenman seansından önce konuşan Hirakawa, "McLaren F1 takımına yedek sürücü olarak katıldığım için mutluyum."

"Böylesine saygın bir ekiple çalışmak heyecan verici, bu fırsat için Zak [Brown] ve Andrea [Stella]'ya minnettarım."

"Takımla tanıştım ve MTC'deki simülatörü deneyimledim, bu da benim hemen işe koyulmamı sağladı. Artık tamamen hazırım ve 2023'ün geri kalanına odaklanmış durumdayım."

"Toyota'ya iki takım için de hizmet etmeme izin verdikleri için minnettarım. Bunun yanı sıra beni her zaman destekleyen Morizo-san'a [Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda] da teşekkür ederim." dedi.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Takım patronu Stella ise, "Büyüyen test sürücüsü havuzumuzu daha da güçlendirmek üzere Ryo'yu yedek sürücü olarak takıma davet etmekten memnuniyet duyuyorum."

"Toyota Gazoo Racing'e, Ryo'nun yeni bir rol üstlenmesine izin vererek yaptıkları işbirliği için müteşekkiriz."

"Le Mans galibiyetinin yanı sıra WEC şampiyonluğuna da ulaşan Ryo'nun pistlerde etkileyici bir geçmişi var."

"MTC'de simülatörde zaman geçirmiş olan Ryo ile yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Güçlü sürücü kadromuza katılan Ryo'nun zengin deneyimi takıma pek çok alanda fayda sağlayacaktır." dedi.

Takım normalde bu rolde Alex Palou'yu kullanmaktaydı, ancak Palou'nun F1 fırsatı çıkmaması nedeniyle takımdan ayrılmasının ardından yeni bir sürücüye ihtiyaç duyuldu.

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