Resmi: Le Mans galibi Hirakawa, McLaren yedek pilotu oldu!
2022 Le Mans 24 Saat galibi ve Toyota Hypercar sürücüsü Ryo Hirakawa, yedek pilot olarak McLaren ile anlaştı.
McLaren'in sürücü geliştirme programının da bir parçası olan Hirakawa, hem takımı simülatörde destekleyecek, hem de 2021 aracı MCL35M ile bir test programı yürütecek.
29 yaşındaki Hirakawa, son üç yıldır olduğu gibi Toyota ile WEC'de mücadeleye de devam edecek.
Japonya GP'si 1. antrenman seansından önce konuşan Hirakawa, "McLaren F1 takımına yedek sürücü olarak katıldığım için mutluyum."
"Böylesine saygın bir ekiple çalışmak heyecan verici, bu fırsat için Zak [Brown] ve Andrea [Stella]'ya minnettarım."
"Takımla tanıştım ve MTC'deki simülatörü deneyimledim, bu da benim hemen işe koyulmamı sağladı. Artık tamamen hazırım ve 2023'ün geri kalanına odaklanmış durumdayım."
"Toyota'ya iki takım için de hizmet etmeme izin verdikleri için minnettarım. Bunun yanı sıra beni her zaman destekleyen Morizo-san'a [Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda] da teşekkür ederim." dedi.
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Takım patronu Stella ise, "Büyüyen test sürücüsü havuzumuzu daha da güçlendirmek üzere Ryo'yu yedek sürücü olarak takıma davet etmekten memnuniyet duyuyorum."
"Toyota Gazoo Racing'e, Ryo'nun yeni bir rol üstlenmesine izin vererek yaptıkları işbirliği için müteşekkiriz."
"Le Mans galibiyetinin yanı sıra WEC şampiyonluğuna da ulaşan Ryo'nun pistlerde etkileyici bir geçmişi var."
"MTC'de simülatörde zaman geçirmiş olan Ryo ile yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Güçlü sürücü kadromuza katılan Ryo'nun zengin deneyimi takıma pek çok alanda fayda sağlayacaktır." dedi.
Takım normalde bu rolde Alex Palou'yu kullanmaktaydı, ancak Palou'nun F1 fırsatı çıkmaması nedeniyle takımdan ayrılmasının ardından yeni bir sürücüye ihtiyaç duyuldu.
Son Haberler
Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun
Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun
Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"
Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız" Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"
Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"
Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek" Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"
WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı
WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar