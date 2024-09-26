Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek
Visa Cash App RB F1 takımı, 2024 Formula 1 sezonunun geri kalanında Daniel Ricciardo'nun yerine Liam Lawson'un yarışacağını açıkladı.
Visa Cash App RB, Liam Lawson'ın 2024 Formula 1 sezonunun geri kalanında Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı olarak yarışacağını doğruladı.
Visa Cash App RB Takım Patronu Laurent Mekies, Daniel Ricciardo'ya veda ederken şunları söyledi: "VCARB'deki herkes Daniel'e son iki sezon boyunca yaptığı çalışmalar için teşekkür etmek istiyor. Takıma çok fazla deneyim ve yetenek getirdi ve harika bir tutumla herkesin gelişmesine katkı sağladı. Daniel, pistte ve pist dışında gerçek bir beyefendiydi ve her zaman yüzünde bir gülümseme vardı. Onu özleyeceğiz. Her zaman Red Bull ailesinde özel bir yere sahip olacak.
"Ayrıca Liam'ın yeniden takıma dahil olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. O zaten takımı iyi tanıyor. Geçen sezon bizimle yarıştı ve zor koşullar altında başarılı sonuçlar elde etti. Bu yüzden onun geçiş süreci oldukça doğal olacak. Red Bull ailesinden genç bir yeteneğin bir sonraki adıma geçmesini görmek harika. Kafamızı eğip sezonun geri kalanına odaklanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Lawson, Marko'dan aldığı çağrı üzerine “yürüyemediği” o anı paylaştı
Marko, RB'nin 2025 için ikinci koltuğunun Singapur'da açıklanacağını ima etti
Williams, Colapinto'yu seçti çünkü Schumacher “özel biri değil”
Son Haberler
Perez: "Emekli olup olmayacağıma karar vermek 'üç saniyemi' aldı"
Martin, Ducati aero paketi seçimi konusunda Bagnaia'dan ayrılıyor
Ajo ve Pedrosa, KTM yönetiminin yeniden yapılanmasına öncülük edecek
ABD mahkemesi, Haas'ın Steiner'a karşı açtığı marka davasını reddetti
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar