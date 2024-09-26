Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek

Visa Cash App RB, Liam Lawson'ın 2024 Formula 1 sezonunun geri kalanında Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı olarak yarışacağını doğruladı.



Visa Cash App RB Takım Patronu Laurent Mekies, Daniel Ricciardo'ya veda ederken şunları söyledi: "VCARB'deki herkes Daniel'e son iki sezon boyunca yaptığı çalışmalar için teşekkür etmek istiyor. Takıma çok fazla deneyim ve yetenek getirdi ve harika bir tutumla herkesin gelişmesine katkı sağladı. Daniel, pistte ve pist dışında gerçek bir beyefendiydi ve her zaman yüzünde bir gülümseme vardı. Onu özleyeceğiz. Her zaman Red Bull ailesinde özel bir yere sahip olacak.

"Ayrıca Liam'ın yeniden takıma dahil olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. O zaten takımı iyi tanıyor. Geçen sezon bizimle yarıştı ve zor koşullar altında başarılı sonuçlar elde etti. Bu yüzden onun geçiş süreci oldukça doğal olacak. Red Bull ailesinden genç bir yeteneğin bir sonraki adıma geçmesini görmek harika. Kafamızı eğip sezonun geri kalanına odaklanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."