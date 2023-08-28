Resmi: Lawson, İtalya GP'de Ricciardo'nun yerini alacak

Avustralyalı pilot Zandvoort pistinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında bariyerlere çarpmış ve el tarak kemiğini kırmıştı.

Ricciardo aslında büyük bir kaza yapmadı fakat bariyerlere çarptığı anda eli direksiyondaydı ve çarpmanın etkisiyle direksiyon şiddetli şekilde edip, Avustralyalı pilotun sol eline çarptı.

Yarıştan çekilen Ricciardo, Pazar günü Barselona'da ameliyat edildi ve o bölüme bir platin koyuldu.

Pazartesi günü bir açıklama yayınlayan AlphaTauri, Ricciardo'nun İtalya'da yarışamayacağını ve pistlere dönene kadar yerini Lawson'ın alacağını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Red Bull ve AlphaTauri ile üç antrenman seansına katılan Lawson, Pazar günü ilk F1 yarışına çıkmıştı.

Super Formula'da şampiyonluk için çekişen Lawson, Hollanda GP'sini takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın üç sıra önünde 13. sırada tamamlamıştı.

Takım yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Daniel'in ameliyatının iyi geçmesinden ve şu anda iyileşme sürecinde olmasından dolayı çok mutluyuz."

"Kendisini çok yakında tekrar pistlerde görmeyi umuyoruz fakat tamamen iyileşene kadar Zandvoort'taki zorlu koşullarda iyi bir iş çıkaran Liam'ın, bu hafta sonu yapılacak Monza yarışı itibariyle Yuki ile takım arkadaşı olacağını doğrulayabiliriz."

Ricciardo'nun sakatlığı sıkışık bir dönemde geldi. İtalya GP'si bu hafta sonu gerçekleşecek ve bir haftalık aradan sonra Singapur/Japonya çifte yarışı yapılacak.

Tahminler Ricciardo'nun Singapur GP hafta sonunda yarışabileceği yönünde.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool