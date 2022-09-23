Resmi: Latifi, 2022 sonunda Williams'tan ayrılıyor!

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Williams Racing ve Nicholas Latifi, Kanadalı pilotun mevcut sözleşmesinin sona ereceği 2022 sezonunun ardından yollarını resmen ayıracak.

Williams Racing ile ilk yarışına 2020 yılında çıkan Latifi, şimdiye kadar 55 GP'de yer aldı ve takımla ilk puanını 2021 Macaristan GP'de elde etti.

Toplamda yedi puan toplayan Latifi, bu yıl gridin en yavaş ismiydi ve gelecek yıl Alex Albon'un yanında yer almamasına karar verildi.

Takım, 2023 yılında yarışacağı ikinci isme yakın zamanda karar verecek.

Latifi, "Williams Racing'deki herkese, geride kalan üç yıl için teşekkür etmek istiyorum."

"İlk F1 yarışım pandemi nedeniyle ertelense de, sonunda Avusturya'da başladık ve birlikte umduğumuz sonuçları elde edememiş olsak da, yine de birlikte harika bir yolculuk yaşadık."

"Geçen yılki Macaristan GP'de puan aldığım ilk anları asla unutmayacağım ve kariyerimin bir sonraki bölümüne hazırlanırken, bu harika ekiple geçirdiğim zamana dair en özel anıları hep hatırlayacağım."

"Biliyorum ki hepimiz, sezon sonuna kadar elimizden gelen çabayı fazlasıyla göstereceğiz." dedi.

Williams CEO'su Jost Capito, geride kalan dönemde yaptığı çalışmalardan ötürü Latifi'ye teşekkür etti.

"Tüm takım adına, Nicholas'a Williams'ta geçirdiği üç yıllık dönem için teşekkür etmek istiyorum."

"Nicholas, arkadaşlarına ve işine karşı harika bir tutum sergileyen harika bir takım oyuncusu. Aynı zamanda şirket genelinde çok sevilen ve saygı duyulan biri."

"Birlikte geçirdiğimiz zaman artık sona eriyor fakat bu sezonun geri kalanında birlikte mümkün olan en iyi sonuçları almak için elimizden geleni yapacağız."

"Kendisine hem kokpit içindeki hem de kokpit dışındaki geleceği için bol şans diliyoruz."

Williams'ın 2023 için Nyck de Vries'ı ciddi şekilde düşündüğü biliniyor fakat takım, Hollandalı pilot için hem Alpine hem de AlphaTauri ile çekişiyor.

Koltuk için adı geçen bir başka isim Logan Sargeant.