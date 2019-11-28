Resmi: Latifi 2020'de Williams adına yarışacak
Williams F1 takımı, 2020 Formula 1 sezonunda Nicholas Latifi'nin George Russell'ın takım arkadaşı olacağını duyurdu.
Williams adına bu sene Russell ile birlikte uzun yıllar sonra Formula 1'e dönüş yapmayı başaran Robert Kubica yarışıyor. Ancak Kubica'nın bir türlü beklenen performansı verememesinin ardından takımdaki geleceği belirsiz hale gelmişti.
Takım, bir süre önce sene sonunda Kubica ile yollarını ayıracağını açıklamıştı ancak yerine kimin geçeceği resmi olarak duyurulmamıştı.
Williams, sonunda resmi açıklamayı yaptı ve beklendiği üzere Latifi'nin 2020'de Russell'ın takım arkadaşı olacağını duyurdu.
2014'ten bu yana GP2/Formula 2 serilerinde mücadele eden 24 yaşındaki Kanadalı sürücü, kariyerindeki en iyi dönemi bu sene Formula 2'de geçiriyor. Bu hafta sonu Abu Dhabi'de tamamlanacak olan şampiyonada Latifi 2. sırada bulunuyor.
Latifi, Williams'ın test pilotu olma kapsamında bu sene birçok kez Williams F1 aracını kullandı. Latifi daha önceki senelerde ise Renault ve Force India takımlarının da test pilotu olmuştu.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
Resmi: Latifi 2020'de Williams adına yarışacak
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