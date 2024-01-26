Resmi: Lando Norris, McLaren ile yeni anlaşmayı imzaladı!

2019'da McLaren ile F1'e giriş yapan Norris, 2022'de takımıyla anlaşmasını yenilemişti. Norris'in sahip olduğu uzun süreli anlaşma, 2025 sonunda bitiyordu. Son yıllarda yükselen performansıyla Norris'in, Red Bull ve Audi gibi takımlar için uzun vadeli bir hedef olacağı açıktı.

Ancak McLaren, rakiplerinin onu kapma girişimlerini engellemek amacıyla Norris'i uzun vadeli bir anlaşmaya bağlamak için harekete geçti.

Takım sözleşmenin süresini belirtmemiş olsa da, muhtemelen 2027'ye kadar en az iki yıl sürecek ve devamı için opsiyonu bulunan bir sözleşme için Norris'i ikna etti.

McLaren CEO'su Zak Brown bunun "mevcut sözleşmesinin çok ötesine geçen çok yıllı bir uzatma." olduğunu vurguladı.

Yeni anlaşması hakkında konuşan Norris, "Papaya'da kalmak harika bir duygu. McLaren ile birlikte büyüdüm ve burada kendimi evimde hissediyorum, takım benim için bir aile gibi. Şimdiye kadarki yolculuk heyecan vericiydi, iniş çıkışlar yaşadık ama geçen sezon gridin ön sıralarında yarışmaya geri dönme arzumuzu gösterdi."

"Zak, Andrea ve tüm ekibin geçen yıl boyunca ortaya koyduğu çalışma inanılmazdı. McLaren ile galibiyetler için mücadele edeceğimden eminim. Daha fazla harika anı yaratmak ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca MTC'deki herkesle sıkı çalışmaya devam etmek için heyecanlıyım." dedi.

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, prepares for the 2023 McLaren team photo

Norris'in yeni anlaşmasının duyurulması, Ferrari'nin Charles Leclerc ile olan sözleşmesini uzattığını açıklamasından sadece 24 saat sonra gerçekleşti. Bu, zirvede yer alan iki pilotun şimdiden sürücü pazarından çekildiği anlamına geliyor.

Mclaren, geçen sene Oscar Piastri'yle de sözleşme uzatmıştı. Bu, McLaren'in pilot kadrosunu en azından 2026 sonuna kadar koruyacağı manasına geliyor ve her iki tarafın da F1'de öne geçmek için gerekenlere sahip oldukları konusunda birbirlerine olan inançlarının tam olduğunu gösteriyor.

Takım patronu Andrea Stella, "Bu, gelecekte tekrar şampiyonluk kazanma konusundaki ortak hırsımızla birlikte sahip olduğumuz bağlılığı ve güveni yansıtıyor."

"Lando 2017'de McLaren'a katıldığından bu yana sürücü ve insan olarak gelişti. Geçtiğimiz sezonu etkiledi, yıl boyunca ilerlememizde önemli bir rol oynadı ve birçok harika sürüşle yedi podyum elde etti."

"Oscar'ın yanı sıra, heyecan verici sürücü kadromuz gridde ön sıralara yükselme hedefimizde önemli bir rol oynayacak. Birlikte geçirdikleri ilk sezonda çok etkilediler ve bu heyecan verici yolculukta her ikisiyle de sıkı çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Brown ise şunları ekledi: "Lando ile ilişkimizi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğimiz için çok mutluyum. Son altı yılda harika bir yolculuk oldu ve takımı ileriye götürmek ve McLaren'ı gridin ön sıralarına geri getirmek için harika bir bağlılık ve istek gösterdi."

Norris F1 kariyerinin tamamında McLaren'da yarıştı ve ilk yarışına 2019'da çıktı. Henüz bir zafer elde edememiş olsa da 2021 Rusya Grand Prix'sinde bir pole pozisyonu elde etti.

Geçen yıl grand prix yarışlarındaki en başarılı dönemini geçiren Norris, altı ikincilikle sıralamalarda altıncı olarak etkileyici bir sezon tamamladı.