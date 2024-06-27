Resmi: Lance Stroll 2025 ve sonrasında da Aston Martin'le devam edecek
Kanadalı pilot, altıncı F1 sezonu için Silverstone merkezli takımda kalmaya devam ediyor.
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, puts his helmet o
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Aston Martin, babası takımın sahibi olan Kanadalı pilotun sözleşmesinin uzatılmasıyla Lance Stroll'un "2025 ve sonrasında" takımla yarışmaya devam edeceğini açıkladı.
Stroll, babası Lawrence'ın konsorsiyumunun ertesi yıl o zamanki Force India takımının varlıklarını satın aldığı 2019 yılından bu yana Aston'da yarışıyor.
Bu, Aston Martin'in aynı pilot kadrosunu koruyacağı anlamına geliyor; Stroll, kısa süre önce sözleşmesini yenileyen takım arkadaşı iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso ile birlikte yarışmaya devam edecek.
Sözleşme uzatma haberlerinin ardından Stroll, şunları söyledi: "2025 ve sonrasında takımda kalacağım için çok mutluyum."
"Son beş yılda ne kadar ilerlediğimizi görmek inanılmaz; bir ekip olarak çok büyüdük ve gelecek için hedeflediğimiz çok şey var."
Lance Stroll, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Aston Martin takım patronu Mike Krack ise, "Lance'in Aston Martin Aramco'daki geleceğini teyit etmekten mutluluk duyuyoruz."
"Kendisi bu takımın kurulmasında kilit bir role sahip. Teknik geribildirimlerinin yanı sıra simülatörde yaptığı özverili çalışmalar, aracın her sezon sürekli olarak gelişmesine katkıda bulundu."
"Hem Lance'in hem de Fernando'nun takımımızda kalmaya devam etmesi, hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam etmek için harika bir adım."
"Birlikte daha fazla anı yaratmak ve daha fazla başarı elde etmek için sabırsızlanıyoruz." şeklinde konuştu.
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