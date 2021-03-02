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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Kvyat, Alpine F1'in yedek pilotu oldu

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Eski AlphaTauri ve Red Bull Formula 1 pilotu Daniil Kvyat, 2021 sezonu öncesinde Alpine'in yedek pilotu oldu.

Resmi: Kvyat, Alpine F1'in yedek pilotu oldu

Daniil Kvyat, AlphaTauri'nin 2021 için Pierre Gasly'in yanına Yuki Tsunoda'yı getirmesinin ardından 2020 sezonunun sonunda F1 ekibinden ayrılmıştı.

Bu, 2017 sonunda F1'e bir yıl ara veren ve Ferrari'nin simülatör pilotluğunu yaptıktan sonra F1'e dönen Kvyat'ın, ikinci kez boşa çıktığı anlamına geliyor.

Ancak Alpine, Salı günü yaptığı açıklama ile sürpriz şekilde Kvyat'ın yeni sezonda takımın yedek pilotu olacağını duyurdu.

Alpine CEO'su Laurent Rossi, "Bu yıl, yedek pilotumuz olacak Daniil Kvyat'la beraber ekstra bir güce sahip olacağız."

"Bundan oldukça memnunuz, çünkü pandemi döneminde güçlü bir yedeğe sahip olmak bizim için önemli bir şey ve Daniil, çok zor koşullarda çok hızlı ve güvenilir bir sürücü olduğunu çoktan kanıtladı. 26 yaşında olmasına rağmen üç podyum kazandı." derken, Rus pilotun ihtiyaç halinde aracı finiş getirip, takım için puanlar kazanabilecek bir isim olduğunu dile getirdi.

Rossi, "Bu yüzden sahip olduğumuz bu güçlü katkıdan oldukça memnunuz." diye de ekledi.

2020'ye kadar takımın yedek pilotluğunu Sergey Sirotkin yapmıştı.

Kvyat, “Alpine F1 Team ailesine katıldığım için çok heyecanlıyım."

“Takım geçen yıl bazı harika sonuçlar elde etti ve teknolojik anlamda büyük ilerleme kaydetmiş durumdalar. Güçlü bir gelişim kaydettiler ve bu olumlu eğilime katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

“Sahip olduğum tüm deneyimi, hem pist üstünde hem de pist dışında A521'in ve gelecekteki araçların geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanmaya çalışacağım."

"Yedek bir sürücü olarak her zaman tetikte olmalısınız ve takıma birkaç farklı alanda adapte olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniil Kvyat
Takımlar Alpine
Editör Luke Smith

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