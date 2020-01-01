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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Kubica, Alfa Romeo'nun yedek pilotu oldu

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Resmi: Kubica, Alfa Romeo'nun yedek pilotu oldu
Ekleyen:
, Editör
1 Oca 2020 11:39

Robert Kubica, 2020 Formula 1 sezonunda Alfa Romeo'nun yedek pilotluğunu yapacak.

Haftalardır Robert Kubica'nın ne yapacağına yönelik iddialar bulunuyordu ve hem Haas hem de Racing Point, Polonyalı pilotu takımına getirmek istiyordu.

Ancak uzun görüşmelerin ardından Kubica, tercihini Alfa Romeo'dan yana kullandı ve bugün itibariyle İtalyan takıma katıldı.

Kubica, yeni sezonda Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi'nin gerisinde yedek pilotluk görevini üstlenecek. Ayrıca takım simülatöründe de vakit geçirecek.

Kubica'nın yarışların büyük kısmında takımla beraber olması bekleniyor.

Kubica, "Alfa Romeo Racing ORLEN'e katıldığım, kariyerimi bu yeni bölümüne başlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu takımın kalbimde çok özel bir yeri var ve Hinwil'deki yıllarımdan beri burada olan bazı yüzleri görmekten son derece memnunum. Zaman ve şartlar açık şekilde farklı ancak başarılı olmak için aynı kararlılık ve açlığı bulacağımdan eminim. Alfa Romeo Racing Orlen'e bir sonraki adımı atma konusunda yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

PKN Orlen CEO'su Daniel Obajtek, "Dünyanın en hızlı sürücülerden birisi olan Robert Kubica, elçimiz olmaya devam ediyor." dedi.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur ise Kubica'yı takıma getirmekten memnun olduğunu dile getirdi. Vasseur, "Robert'ı evine geri çağırmaktan memnuniyet duyuyoruz ve onunla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz. Neslinin en parlak sürücülerinden birisi ve ralli kazasından sonra yarışlara dönerek, bir insan olarak azimli olmanın ne anlama geldiğini bize gösterdi. Takımımızı gridin önüne doğru götürmek istediğimiz için, geri bildirimleri paha biçilemez olacak." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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