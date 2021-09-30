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Formula 1 Haberler

Resmi: Katar GP, 2021 Formula 1 takvimine girdi!

Ekleyen:
, Şef Editör

Uzun zamandır Formula 1 takviminde yer alacağı söylenen Katar GP'nin 2021 Formula 1 takvimine girdiği ve 10 yıllık bir anlaşma yapıldığı resmen duyuruldu.

Resmi: Katar GP, 2021 Formula 1 takvimine girdi!

En son açıklanan Formula 1 takviminde, 19-21 Kasım tarihlerinde bir yarış yapılacağı açıklanmıştı ancak bu yarışın hangi pistte olacağı belirtilmemişti. Bugün yapılan açıklamada o yarışın Katar'daki Losail pistinde olacağı duyuruldu.

Katar'ın takvime girmesiyle bu sene Orta Doğu'da 4. yarış yapılmış olacak. Sene başında yapılan Bahreyn GP'nin ardından Katar GP bölgedeki ikinci yarış olacak. Katar yarışının ardından Suudi Arabistan ve Abu Dhabi GP'leri ile sezon tamamlanacak.

Losail'de bir gece yarışı düzenleme konusunda birkaç aydır planlanıyordu, ancak duyurunun ticari düzenlemeler sebebiyle geciktiği anlaşıldı. Yapılan görüşmeler, 2023'ten 2032'ye kadar 10 yıl boyunca Katar'da bir yarış düzenlemek için uzun vadeli bir anlaşmayı tetikledi.

Ülkede, gelecek sene düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle önümüzdeki sene yarış düzenlenmeyecek. Ancak sonrasında 2023'ten itibaren Katar, henüz onaylanmayan ve planlanma aşamasında olan yeni bir pistle beraber takvime geri dönecek.

Losail pisti Katar'daki tek FIA şartlarına uygun bir pist ancak şu ana kadar genelde motosiklet yarışlarına ev sahipliği yaptı. 

2004'te açılan 5.4 km'lik Losail pistinde 16 viraj bulunuyor. Pistteki ana düzlük 1 km'den fazla uzunluğa sahip olduğu için Formula 1 araçlarıyla geçişe fırsat verebilir.

Losail pisti motosiklet yarışları dışında FIA WTCC yarışlarına ev sahipliği yaptı. Bunun dışında pistteki en üst düzey tek koltuklu araçlarla yarış, 2008 - 2009 GP2 Asya serisi yarışıydı.

O yarışta mevcut pilotlardan Sergio Perez yarışmıştı. Perez, "Pisti çok zor hatırlıyorum. Pist MotoGP için yapıldığı için yüzeyinin çok pürüzsüz olduğunu hatırlıyorum. İyi bir yer olacağını düşünüyorum." demişti.

FIA yetkililerinin pisti Macaristan GP'den sonra incelediği duyuruldu. Bu incelemenin ardından pit girişinde, bazı bordürlerde ve bariyerlerde değişiklikler yapılması talep edildi.

Abdul Rahman Bin Abdul Latif Al Mannai, President QMMF, Stefano Domenicali, President and CEO F1
Abdul Rahman Bin Abdul Latif Al Mannai, President QMMF, Stefano Domenicali, President and CEO F1
1/2

Fotoğraf: Formula 1

Abdul Rahman Bin Abdul Latif Al Mannai, President QMMF, Stefano Domenicali, President and CEO F1
Abdul Rahman Bin Abdul Latif Al Mannai, President QMMF, Stefano Domenicali, President and CEO F1
2/2

Fotoğraf: Formula 1

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