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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Katar Dünya Superbike yarışı ertelendi

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Resmi: Katar Dünya Superbike yarışı ertelendi
Ekleyen:
, Editör
3 Mar 2020 13:40

Katar'da yapılması planlanan Dünya Superbike yarışı, Coronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi.

Bu karar Coronavirüs nedeniyle Katar'ın koyduğu katı seyahat kuralları nedeniyle Losail pistinde yapılması planlanan MotoGp sezonunun açılış yarışının iptalinden yalnızca birkaç gün sonra alındı.

Şirketi hem WSBK'yı hem de MotoGP'yi yöneten Dorna patronu Carmelo Ezpeleta, duyurunun kısa süre içerisinde yapılmasını beklediğini söylemişti ve resmi açıklama kısa bir süre önce geldi.

FIM'den yapılan açıklamada, "FIM ve Dorna, MOTUL FIM Superbike Dünya Şampiyonası'nın Losail'de yapılması planlanan yarışın, bir sonraki duyuruya kadar erteleneceğini duyurmaktan üzüntü duyuyor."

"Coronavirüs salgını dünya çapında devam ediyor ve başta İtalya'dan gelen yolcular olmak üzere, Katar'a seyahat eden herkese yönelik çeşitli kısıtlamalar getirildi. Doğrudan bu ülkeden gelen veya son iki hafta içinde İtalya'da olan herkes 14 gün boyunca karantina altında tutulacak."

"Superbike için İtalya'nın hem pist üstünde hem de pist dışında katılımı hayati önem taşıyor, bu nedenle Losail yarışının bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesine karar verildi. Ek güncellemeler önümüzdeki süreçte yayınlanacak." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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