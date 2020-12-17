Resmi: Jost Capito, Williams Racing'in yeni CEO'su olacak!

Volkswagen'in eski motor sporları patronu Jost Capito, 2016'nın Eylül ayında İngiliz ekibin yeni CEO'su haline gelmişti.

Ancak 2016'nın Aralık ayında sürpriz şekilde görevinden alındı ve bu durum adeta şok etkisi yarattı.

Capito, otomotiv ve motor sporları endüstrisinde kırık yılı aşkın bir süredir çeşitli görevlerde yer alıyordu ve artık Wiliams Racing için çalışacak.

Williams Racing'den bugün yapılan açıklamaya göre Capito, CEO olarak şirkete katılacak ve 1 Şubat 2021'de resmi olarak görevine başlayacak.

Capito, Williams Yönetim Kurulu Başkanı Matthew Savage'a doğrudan rapor verecek ve şirketin günlük işleyişinin tamamında sorumlu olacak.

İngiliz ekipte takım patronluğu görevini Simon Roberts üstlenecek ve o da Capito'ya rapor verecek.

Jost Capito şunları söyledi: "Hem takım hem de Formula 1 için heyecanlı ama zorlu bir dönemde Williams Racing'e katılmak benim için büyük bir onur."

"Bu tarihi takımın geleceğinin bir parçası olmak ve sporda böylesine dokunaklı bir ismi taşımak benim için büyük bir onur."