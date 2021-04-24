Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Hill, "DRS’in açılmasına izin verilmemeydi" diyen Russell’a katılıyor
Formula 1 / Japonya GP / Haberler

Resmi: Japonya, en az 2024 sonuna kadar F1 takviminde kalacak

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1, Japonya ile olan kontratını üç yıl daha uzatma konusunda anlaştı ve böylelikle yarış, 2024 sonuna kadar F1 takviminde olacak.

Resmi: Japonya, en az 2024 sonuna kadar F1 takviminde kalacak

Suzuka, ilk kez 1987 yılında Formula 1'e ev sahipliği yaptı ve o günden bu yana 2007 ve 2008 hariç düzenli olarak Japonya Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı. Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen yarış, bu yıl 8-10 Ekim tarihleri için planlanıyor ve ardından mevcut kontrat bitiyor.

Formula 1, cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, yarış organizatörü Mobilityland ile olan mevcut Japonya GP anlaşmasını üç yıl daha uzatma konusunda anlaştığını duyurdu.

F1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, "Formula 1'in Suzuka pistinde üç yıl daha yarış düzenlemeye devam edeceği gerçeğinden oldukça mutluyum."

"Japonya, tüm dünyadaki Formula 1 taraftarlarının kalbinde ve zihninde özel bir yere sahip. Suzuka pisti, sporun en efsanevi anlarının çoğuna ev sahipliği yapan bir pist ve sürücülerin 11'i, şampiyonluklarını orada kazandılar." dedi ve heyecanını dile getirdi.

Honda'nın spordan ayrılma kararının ardından Japonya ile ilgili endişeler olsa da, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın gelişi, önümüzdeki yıllarda Japon fanların spora ilgilerinin hâlâ yüksek olacağı anlamına geliyor.

Domenicali, Suzuka ile olan kontratlarını uzatmanın,  “Sporun Asya'daki varlığını büyütme konusundaki uzun vadeli hedeflerinin bir parçası" olduğunu belirtti.

F1, şu anda Singapur ve Çin yarışlarına da sahip. Vietnam her ne kadar iptal edilse de, gelecek için ilgi duyulan yerlerden birisi.

Suzuka, 2022'de 60. yıl dönümünü kutlayacak.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Photo by: Red Bull Content Pool

Biletler
paylaşım
yorumlar
Hill, "DRS’in açılmasına izin verilmemeydi" diyen Russell’a katılıyor

Önceki haber

Hill, "DRS’in açılmasına izin verilmemeydi" diyen Russell’a katılıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Japonya GP Biletler
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye, öyle ya da böyle 2021 Formula 1 takvimine girmeye yakın!

14s
2
Formula 1

Norris, Imola’da Max’ı geçmemeyi tercih etmiş

15s
3
Formula 1

Hill, "DRS’in açılmasına izin verilmemeydi" diyen Russell’a katılıyor

13s
4
Formula 1

Honda, 2021 F1 motorunun gelişim "sırlarını" açıkladı

16s
5
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

3 ay
Son Haberler
Resmi: Japonya, en az 2024 sonuna kadar F1 takviminde kalacak
F1

Resmi: Japonya, en az 2024 sonuna kadar F1 takviminde kalacak

1s
Hill, "DRS’in açılmasına izin verilmemeydi" diyen Russell’a katılıyor
F1

Hill, "DRS’in açılmasına izin verilmemeydi" diyen Russell’a katılıyor

13s
Türkiye, öyle ya da böyle 2021 Formula 1 takvimine girmeye yakın!
F1

Türkiye, öyle ya da böyle 2021 Formula 1 takvimine girmeye yakın!

14s
Norris, Imola’da Max’ı geçmemeyi tercih etmiş
F1

Norris, Imola’da Max’ı geçmemeyi tercih etmiş

15s
Honda, 2021 F1 motorunun gelişim "sırlarını" açıkladı
F1

Honda, 2021 F1 motorunun gelişim "sırlarını" açıkladı

16s
Son Videolar
Emilia-Romagna GP yarış raporu 00:43
Formula 1
23s

Emilia-Romagna GP yarış raporu

Modern F1 tabanları 05:50
Formula 1
21 Nis 2021

Modern F1 tabanları

Bottas nede Emilia Romagna Grand Prix'sinde suçlu değildi? 09:53
Formula 1
21 Nis 2021

Bottas nede Emilia Romagna Grand Prix'sinde suçlu değildi?

2021 Emilia Romagna Grand Prix'si, en iyi fotoğrafları! 02:34
Formula 1
21 Nis 2021

2021 Emilia Romagna Grand Prix'si, en iyi fotoğrafları!

Lewis Hamilton ve Bubba Wallace, Chauvin duruşmasına tepki veriyor 00:54
Formula 1
21 Nis 2021

Lewis Hamilton ve Bubba Wallace, Chauvin duruşmasına tepki veriyor

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Alpine: "Imola'ya getirilen güncellemeler, diğer pistlerde daha iyi çalışabilir"
Formula 1 / Haberler

Alpine: "Imola'ya getirilen güncellemeler, diğer pistlerde daha iyi çalışabilir"

Wolff: ‘’Aston Martin, F1 aero kısıtlamalarından dolayı istenmeyen hasarlar aldı’’
Formula 1 / Son dakika

Wolff: ‘’Aston Martin, F1 aero kısıtlamalarından dolayı istenmeyen hasarlar aldı’’

Bottas: "Russell kazasında Centilmenlik Anlaşması'nı bozmadım"
Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Russell kazasında Centilmenlik Anlaşması'nı bozmadım"

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye, öyle ya da böyle 2021 Formula 1 takvimine girmeye yakın!
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Türkiye, öyle ya da böyle 2021 Formula 1 takvimine girmeye yakın!

Norris, Imola’da Max’ı geçmemeyi tercih etmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris, Imola’da Max’ı geçmemeyi tercih etmiş

Targa Tazmanya'da iki kişi daha hayatını kaybetti
Diğer ralli Diğer ralli / Son dakika

Targa Tazmanya'da iki kişi daha hayatını kaybetti

Hill, "DRS’in açılmasına izin verilmemeydi" diyen Russell’a katılıyor
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Hill, "DRS’in açılmasına izin verilmemeydi" diyen Russell’a katılıyor

Red Bull Powertrains'in teknik direktörü, Mercedes'ten Ben Hodgkinson oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull Powertrains'in teknik direktörü, Mercedes'ten Ben Hodgkinson oldu!

Jones: ‘’Russell olsam, Toto’ya kendi işine bakmasını söylerdim’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jones: ‘’Russell olsam, Toto’ya kendi işine bakmasını söylerdim’’

Honda, 2021 F1 motorunun gelişim "sırlarını" açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Honda, 2021 F1 motorunun gelişim "sırlarını" açıkladı

Valencia E-Prix 2. antrenman: Gunther 0.012 saniye farkla en hızlısı
Formula E Formula E / Antrenman raporu

Valencia E-Prix 2. antrenman: Gunther 0.012 saniye farkla en hızlısı

Son Haberler

Resmi: Japonya, en az 2024 sonuna kadar F1 takviminde kalacak
F1 Formula 1 / Haberler

Resmi: Japonya, en az 2024 sonuna kadar F1 takviminde kalacak

Hill, "DRS’in açılmasına izin verilmemeydi" diyen Russell’a katılıyor
F1 Formula 1 / Haberler

Hill, "DRS’in açılmasına izin verilmemeydi" diyen Russell’a katılıyor

Türkiye, öyle ya da böyle 2021 Formula 1 takvimine girmeye yakın!
F1 Formula 1 / Özel Haber

Türkiye, öyle ya da böyle 2021 Formula 1 takvimine girmeye yakın!

Norris, Imola’da Max’ı geçmemeyi tercih etmiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris, Imola’da Max’ı geçmemeyi tercih etmiş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.