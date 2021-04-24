Resmi: Japonya, en az 2024 sonuna kadar F1 takviminde kalacak

Suzuka, ilk kez 1987 yılında Formula 1'e ev sahipliği yaptı ve o günden bu yana 2007 ve 2008 hariç düzenli olarak Japonya Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı. Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen yarış, bu yıl 8-10 Ekim tarihleri için planlanıyor ve ardından mevcut kontrat bitiyor.

Formula 1, cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, yarış organizatörü Mobilityland ile olan mevcut Japonya GP anlaşmasını üç yıl daha uzatma konusunda anlaştığını duyurdu.

F1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, "Formula 1'in Suzuka pistinde üç yıl daha yarış düzenlemeye devam edeceği gerçeğinden oldukça mutluyum."

"Japonya, tüm dünyadaki Formula 1 taraftarlarının kalbinde ve zihninde özel bir yere sahip. Suzuka pisti, sporun en efsanevi anlarının çoğuna ev sahipliği yapan bir pist ve sürücülerin 11'i, şampiyonluklarını orada kazandılar." dedi ve heyecanını dile getirdi.

Honda'nın spordan ayrılma kararının ardından Japonya ile ilgili endişeler olsa da, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın gelişi, önümüzdeki yıllarda Japon fanların spora ilgilerinin hâlâ yüksek olacağı anlamına geliyor.

Domenicali, Suzuka ile olan kontratlarını uzatmanın, “Sporun Asya'daki varlığını büyütme konusundaki uzun vadeli hedeflerinin bir parçası" olduğunu belirtti.

F1, şu anda Singapur ve Çin yarışlarına da sahip. Vietnam her ne kadar iptal edilse de, gelecek için ilgi duyulan yerlerden birisi.

Suzuka, 2022'de 60. yıl dönümünü kutlayacak.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool