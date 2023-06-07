Resmi: James Key, teknik direktör olarak Alfa Romeo'ya katılıyor!

Son dört sezondur McLaren teknik ekibini yöneten Key, görevine son verilmesinin ardından boşa çıkmıştı ve ne yapacağı büyük bir soru işaretiydi.

Çeşitli takımlarla görüşen Key'in tercihi pek de yabancı hissetmeyeceği Sauber oldu; nitekim kendisi 2010-2012 arası takımda yer almıştı, şu anda da CEO Andreas Seidl'ı McLaren yıllarından tanımanın avantajına sahip.

Jan Monchaux'un yerini almaya hazırlanan Key, 1 Eylül'de göreve başlayacak, buradan da McLaren'in kendisini pek de uzun bir zorunlu izin sürecine tabi tutmadığını anlayabiliyoruz.

Key'in gelişiyle ilgili konuşan Seidl, "Takımın geleceğini şekillendirmek üzere aramıza katılan James'i Hinwil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum."

"Takımdaki birçok şey kendisinin burada geçirdiği zamana kıyasla değişti, ancak takımı başarıya ulaştırmak için duyulan heves halen devam etmekte."

"Eminim ki, çok yetenekli ve kendini işine adamış bir ekip olarak çıktığımız büyüme yolunda ilerlemeye devam edebileceğiz."

"James'in göreve gelmesi bu yolculukta çok önemli bir adım. Kendisi sadece teknik direktör olarak değil, aynı zamanda bir takımın teknik organizasyonundaki çeşitli diğer rollerde bulunmuş biri olarak olağanüstü bir deneyime sahip."

"James takımın teknik tarafındaki dönüşüm sürecine liderlik edecek ve bize ihtiyacımız olan yolu gösterecek."

"Son olarak Jan'a da geçen sezon son on yılın en başarılı sezonunu geçirerek takımlar şampiyonasında altıncı sıraya yükselmemizin ardından Sauber'in bugünlere gelmesindeki değerli katkıları için de teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

James Key, Technical Director, McLaren Racing Fotoğraf: LEGO®

Takıma kritik bir dönemde katılan Key'in bir nevi 2026 sezonunda başlayacak Audi döneminin temellerini atacağı da söylenebilir.

Key, "Yeni ve heyecan verici bir geleceğe doğru ilerlerken, uzun tarihinin en kritik dönemeçlerinden birinde takımın teknik tarafına liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum."

"Önümüzde çok büyük bir iş var, ancak Hinwil'de çalışan ekibimizin her bir üyesinin bizi zirveye taşıyacak kararlılığa sahip olacağından eminim."

"Elbette bu yolda ilerlemek epey çaba ve zaman istiyor, çalışmalarımızın getirilerini de ancak sonraki iki sezonda ve sonrasında görebileceğiz -ancak önümüzde bir yolculuk ve takip etmemiz gereken bir yol haritası var ve başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Bana güvendiği için Andreas'a minnettarım, kendisinin yüzünü kara çıkarmamak ve önümüzdeki zorlukları birlikte aşmayı dört gözle bekliyorum." dedi.