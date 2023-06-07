Önceki / Bridgestone, F1 lastik tedarikçiliği için Pirelli'ye rakip mi olacak? Sonraki / Ecclestone, dolandırıcılık suçlaması kapsamında ilk duruşmasına çıktı, suçlamaları reddetti
Formula 1 Haberler

Resmi: James Key, teknik direktör olarak Alfa Romeo'ya katılıyor!

Alfa Romeo, sezon başında McLaren'dan ayrılan James Key'in Eylül ayında teknik direktör rolünde takıma katılacağını doğruladı.

Adam Cooper
Ekleyen:
James Key, Technical Director, McLaren, in the team principals Press Conference

Son dört sezondur McLaren teknik ekibini yöneten Key, görevine son verilmesinin ardından boşa çıkmıştı ve ne yapacağı büyük bir soru işaretiydi.

Çeşitli takımlarla görüşen Key'in tercihi pek de yabancı hissetmeyeceği Sauber oldu; nitekim kendisi 2010-2012 arası takımda yer almıştı, şu anda da CEO Andreas Seidl'ı McLaren yıllarından tanımanın avantajına sahip.

Jan Monchaux'un yerini almaya hazırlanan Key, 1 Eylül'de göreve başlayacak, buradan da McLaren'in kendisini pek de uzun bir zorunlu izin sürecine tabi tutmadığını anlayabiliyoruz.

Key'in gelişiyle ilgili konuşan Seidl, "Takımın geleceğini şekillendirmek üzere aramıza katılan James'i Hinwil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum."

"Takımdaki birçok şey kendisinin burada geçirdiği zamana kıyasla değişti, ancak takımı başarıya ulaştırmak için duyulan heves halen devam etmekte."

"Eminim ki, çok yetenekli ve kendini işine adamış bir ekip olarak çıktığımız büyüme yolunda ilerlemeye devam edebileceğiz."

"James'in göreve gelmesi bu yolculukta çok önemli bir adım. Kendisi sadece teknik direktör olarak değil, aynı zamanda bir takımın teknik organizasyonundaki çeşitli diğer rollerde bulunmuş biri olarak olağanüstü bir deneyime sahip."

"James takımın teknik tarafındaki dönüşüm sürecine liderlik edecek ve bize ihtiyacımız olan yolu gösterecek."

"Son olarak Jan'a da geçen sezon son on yılın en başarılı sezonunu geçirerek takımlar şampiyonasında altıncı sıraya yükselmemizin ardından Sauber'in bugünlere gelmesindeki değerli katkıları için de teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

James Key, Technical Director, McLaren Racing

James Key, Technical Director, McLaren Racing

Fotoğraf: LEGO®

Takıma kritik bir dönemde katılan Key'in bir nevi 2026 sezonunda başlayacak Audi döneminin temellerini atacağı da söylenebilir.

Key, "Yeni ve heyecan verici bir geleceğe doğru ilerlerken, uzun tarihinin en kritik dönemeçlerinden birinde takımın teknik tarafına liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum."

"Önümüzde çok büyük bir iş var, ancak Hinwil'de çalışan ekibimizin her bir üyesinin bizi zirveye taşıyacak kararlılığa sahip olacağından eminim."

"Elbette bu yolda ilerlemek epey çaba ve zaman istiyor, çalışmalarımızın getirilerini de ancak sonraki iki sezonda ve sonrasında görebileceğiz -ancak önümüzde bir yolculuk ve takip etmemiz gereken bir yol haritası var ve başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Bana güvendiği için Andreas'a minnettarım, kendisinin yüzünü kara çıkarmamak ve önümüzdeki zorlukları birlikte aşmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Bridgestone, F1 lastik tedarikçiliği için Pirelli'ye rakip mi olacak?

Ecclestone, dolandırıcılık suçlaması kapsamında ilk duruşmasına çıktı, suçlamaları reddetti
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
McLaren: "Red Bull'dan Marshall ile anlaşmak, kaçırılmaması gereken bir fırsattı"

McLaren: "Red Bull'dan Marshall ile anlaşmak, kaçırılmaması gereken bir fırsattı"

Formula 1

McLaren: "Red Bull'dan Marshall ile anlaşmak, kaçırılmaması gereken bir fırsattı" McLaren: "Red Bull'dan Marshall ile anlaşmak, kaçırılmaması gereken bir fırsattı"

Aston Martin, Alonso'nun tabanındaki hasarın boyutunu açıkladı

Aston Martin, Alonso'nun tabanındaki hasarın boyutunu açıkladı

Formula 1
İspanya GP

Aston Martin, Alonso'nun tabanındaki hasarın boyutunu açıkladı Aston Martin, Alonso'nun tabanındaki hasarın boyutunu açıkladı

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
Takımların Monako GP'ye getirdikleri güncellemeler

Takımların Monako GP'ye getirdikleri güncellemeler

Formula 1
Monako GP

Takımların Monako GP'ye getirdikleri güncellemeler Takımların Monako GP'ye getirdikleri güncellemeler

Bottas'a göre Alfa Romeo'nun en büyük eksikliği yere basma gücü

Bottas'a göre Alfa Romeo'nun en büyük eksikliği yere basma gücü

Formula 1
Miami GP

Bottas'a göre Alfa Romeo'nun en büyük eksikliği yere basma gücü Bottas'a göre Alfa Romeo'nun en büyük eksikliği yere basma gücü

Alfa Romeo: "İki pilotumuz da şu an eşit"

Alfa Romeo: "İki pilotumuz da şu an eşit"

Formula 1

Alfa Romeo: "İki pilotumuz da şu an eşit" Alfa Romeo: "İki pilotumuz da şu an eşit"

Son Haberler

Le Mans 24 Saat: İlk sıralama seansı tamamlandı, Racing Team Turkey Hyperpole'e kalmayı başardı!

Le Mans 24 Saat: İlk sıralama seansı tamamlandı, Racing Team Turkey Hyperpole'e kalmayı başardı!

LM24 Le Mans
Le Mans 24 Saat

Le Mans 24 Saat: İlk sıralama seansı tamamlandı, Racing Team Turkey Hyperpole'e kalmayı başardı! Le Mans 24 Saat: İlk sıralama seansı tamamlandı, Racing Team Turkey Hyperpole'e kalmayı başardı!

Horner: "Mercedes yaptığı güncellemelere rağmen farkı kapatamıyor"

Horner: "Mercedes yaptığı güncellemelere rağmen farkı kapatamıyor"

F1 Formula 1
İspanya GP

Horner: "Mercedes yaptığı güncellemelere rağmen farkı kapatamıyor" Horner: "Mercedes yaptığı güncellemelere rağmen farkı kapatamıyor"

Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor

Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor

WEC WEC
Monza

Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor

Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8.

Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8.

LM24 Le Mans

Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8. Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8.

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.