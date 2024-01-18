Resmi: James Allison, Mercedes ile uzun vadeli anlaşma imzaladı!

James Allison, birkaç yıllık aradan sonra geçen yıl teknik direktörlük görevini Mike Elliott'tan geri almış ve hem 2023 aracına getirilen son güncellemeler, hem de 2024 aracının tasarımı üzerinde çalışmıştı.

İlk olarak 2017 yılında Mercedes'e katılan Allison'ın bu görevde ne kadar kalmak isteyeceği belirsizdi fakat F1'e karşı yeniden canlanan hevesiyle, uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.

Bu, Allison'ın yaklaşık beş yıl daha teknik direktör olarak kalacağı anlamına geliyor.

Yeni anlaşması hakkında konuşan Allison şunları söyledi: "F1 bana pek çok şans getirdi ama hiçbiri Toto'nun 2017'de Mercedes'e katılma çağrısına yanıt vermek kadar büyük bir şans değildi."

"Bu maceraya devam etmek, harika meslektaşlarımla birlikte çalışmak ve şampiyonluk için birlikte mücadele etmek büyük bir ayrıcalık."

Allison'ın yeni sözleşme haberi, Mercedes takım patronu Toto Wolff'un bu hafta başında takımla olan sözleşmesini 2026 sonuna kadar uzattığını açıklamasının ardından geldi.

Wolff'un Mercedes'in Allison'a verdiği değer konusunda hiçbir şüphesi yok.

Wolff, "James'in uzun vadeli geleceğini takıma adamış olmasından büyük heyecan duyuyorum."

"Basitçe söylemek gerekirse, kendisi sporumuzdaki en etkileyici teknik direktör."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

"Gladyatör ruhu, bilgisi, deneyimi ve kararlılığı, onu rakipsiz kılıyor. Ancak onun etkisi ve tesiri bundan çok daha öteye gidiyor."

"2017'de geldiğinden beri benim için önemli bir müttefik ve fikir partneri oldu. Birbirimize açık ve dürüst şekilde meydan okuyorsunuz; bu da hepimizin en iyi performansımızı göstermemize yardımcı olmak için hayati önem taşıyan 'sert sevgi' kültürümüzün bir simgesi."

"En önemlisi de James, sadece başarılı olduğunuz zamanlarda değil, zor anlarınızda da güvenebileceğiniz gerçek bir dost."

"Geçtiğimiz yedi yıl boyunca onunla birlikte çalışmaktan büyük bir memnuniyet duydum ve daha uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Allison hem kendisinin hem de Wolff'un geleceğinin onaylanmasının Mercedes çalışanları ve ortakları için büyük bir istikrar sağlayacağını düşünüyor.

Allison,"Bir takımın istikrara sahip olması kesinlikle yardımcı oluyor."

"Toto ile bu istikrarı sağladığımızı bilmek bizim için büyük bir öneme sahip ve umarım buradaki insanlar da bunu bilmeleriyle biraz daha güvende hissederler."

"Bu durumu bilmek aynı zamanda iş ortaklarımıza da yardımcı olabilir ve dışarıdan bakan herkese, takımın istikrarlı bir şekilde çalışabileceğini ve gelecekte başarılar elde edebileceğini gösterir." dedi.

Mercedes, son iki sezonda beklediği sonuçları bir türlü alamadı ve bu süreçte sadece bir galibiyetle yetinmek zorunda kaldı.

Fakat yenilenen konsept sayesinde 2024'ün daha iyi geçmesi bekleniyor.