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Formula 1 / Son dakika

Resmi: İtalya GP seyircisiz şekilde gerçekleşecek!

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Resmi: İtalya GP seyircisiz şekilde gerçekleşecek!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Tem 2020 11:39

Monza'daki İtalya Grand Prix'inin organizatörleri, bu yılki yarışın seyircisiz şekilde gerçekleşeceğini resmi olarak doğruladılar.

COVID-19 salgını nedeniyle 2020 sezonunu bir türlü başlatamayan F1, sonunda yeni sezonu bu ayın başında Avusturya'da başlatmıştı.

Bu sezon şimdiye kadar yapılan üç yarışın tamamı seyircisiz şekilde gerçekleşti ve piste sınırlı sayıda personel alındı.

F1'in patronları, taraftarların sonbaharda yarışlara katılması konusunda iyimser davrandılar ve Eylül ayındaki Rusya GP'nin seyircili şekilde yapılması planlıyor. Ayıca Ekim ayındaki Portimao yarışında da binlerce taraftar olacak.

Motorsport.com, F1'in 6 Eylül'de  yapılacak İtalya Grand Prix'ine sınırlı sayıda taraftarın katılmasını istediğini öğrendi.

Ancak Monza, yarışın kapalı kapılar ardında gerçekleşeceğini ve bilet sahiplerinin Çarşamba günü karar hakkında bilgilendirdiğini açıkladı.

Pist tarafından yapılan açıklamada, "4-6 Eylül tarihleri ​​arasında Autodromo Nazionale Monza'da yapılacak 2020 Formula 1 İtalya Grand Prix'si kapalı kapılar ardında, yani seyirci olmadan gerçekleşecek."

"Önceden satın alınmış olan biletler iade edilecektir." denildi.

Bu, Mugello'daki F1 yarışının, seyircili şekilde yapılacak ilk yarış olacağı anlamına gelebilir. Ancak öyle olsa bile yarışa sınırlı sayıda taraftar alınacak.

Ancak, bunların çoğu Toskana'daki yerel yönetimin planlarına ve o dönemde, bölgede ne tarz kısıtlamalar bulunduğuna bağlı olacak

Sadece yerli taraftarların yarışa katılmasına izin verilebilir ve benzer bir uygulama muhtemelen diğer  yarışlara da uygulanabilir.

Nurburgring de taraftarların 11 Ekim'de yapılması planlanan Eifel Grand Prix'sine katılmalarını umuyor.

Monza'nın açıklamasıyla birlikte ilk 13 yarıştan sekizi kapalı kapılar ardında yapılmış olacak.

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Editör Luke Smith

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