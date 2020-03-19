Resmi: İspanya, Hollanda ve Monako GP'leri ertelendi!
paylaşım
yorumlar
Formula 1 yönetimi, Coronavirüs nedeniyle İspanya, Hollanda ve Monako Grand Prix'lerinin ertelendiğini açıkladı.
Formula 1 yönetimi, COVID-19 salgını nedeniyle Avustralya Grand Prix'sini iptal etme kararı aldığını açıklamıştı.
Sonraki yarışlar Bahreyn, Çin ve Vietnam ise yine aynı sebeplerden ötür sezonun ilerleyen kısmına ertelenmişti.
Dünyada Coronavirüs bulaşan insan sayısı her geçen gün artıyor ve Avrupa'daki durum gittikçe ağırlaşıyor. Bu yüzden İspanya, Hollanda ve Monako GP'lerinin de ertelenmesi gündemdeydi.
Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Formula 1 yönetimi, bu üç yarışın da ertelendiğini açıkladı.
Devamı geliyor...
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Resmi: İspanya, Hollanda ve Monako GP'leri ertelendi!
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
30 Nis - 3 May
FP1 Başlangıç:
42 gün
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 1 May
Cum 1 May
|
05:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 1 May
Cum 1 May
|
09:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 2 May
Cmt 2 May
|
06:00
12:00
|
|Sıralama
|
Cmt 2 May
Cmt 2 May
|
09:00
15:00
|
|Yarış
|
Paz 3 May
Paz 3 May
|
09:10
15:10
|
Çok Okunanlar
1
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
21 May - 24 MayBiletler
|
4 Haz - 7 HazBiletler
|
11 Haz - 14 HazBiletler
|
25 Haz - 28 HazBiletler
Slayt Şov