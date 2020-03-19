Resmi: İspanya, Hollanda ve Monako GP'leri ertelendi!

Formula 1 yönetimi, COVID-19 salgını nedeniyle Avustralya Grand Prix'sini iptal etme kararı aldığını açıklamıştı.

Sonraki yarışlar Bahreyn, Çin ve Vietnam ise yine aynı sebeplerden ötür sezonun ilerleyen kısmına ertelenmişti.

Dünyada Coronavirüs bulaşan insan sayısı her geçen gün artıyor ve Avrupa'daki durum gittikçe ağırlaşıyor. Bu yüzden İspanya, Hollanda ve Monako GP'lerinin de ertelenmesi gündemdeydi.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Formula 1 yönetimi, bu üç yarışın da ertelendiğini açıkladı.

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