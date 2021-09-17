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Formula 1 Haberler

Resmi: İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarıyor!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarma kararı almasıyla beraber yarışın yapılmasının önünde herhangi bir engel kalmadı.

Resmi: İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarıyor!

Türkiye, uzun süredir İngiltere'nin seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler arasında yer alıyordu ve bundan ötürü Türkiye Grand Prix'siyle ilgili hâlâ şüpheler vardı.

Mevcut kurallara göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve 11 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyordu. Türkiye'den İngiltere'ye gelip otel karantinasından muaf olmanın tek yolu, sarı veya yeşil listedeki bir ülkede 10 gece geçirmekti.

Hal böyle olunca Haziran ayı için planlanan yarış, İngiltere'nin kırmızı listesinde olduğumuz için Ekim ayının başına ertelendi. Fakat 3 Ekim tarihi de yine aynı sebeple 10 Ekim'e alındı.

Bu, takımların Rusya GP'ye planlandığı şekilde hareket etmesine izin verirken, 16 Eylül'deki bir sonraki İngiltere kırmızı liste incelemesine kadar da fazladan zaman kazandıracaktı. Eğer Türkiye kırmızı listeden çıkarsa, bu değişiklik sayesinde karantina sorunu yaşanmadan Türkiye'ye gitmek için yeterli zamanları olacaktı.

Bugün itibariyle Türkiye'nin İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkarılacağı açıklandı. Türkiye, 22 Eylül tarihiyle beraber bu listeden tamamen çıkacak. Böylelikle 2021 Türkiye GP'nin önündeki son engel de kalkmış olacak.

Artık seyahat konusunda herhangi bir engel kalmadığı için yarışın 10 Ekim'de yapılması bekleniyor.

Güncel 2021 F1 takvimi:

15. Rusya GP - 26 Eylül
16. Türkiye GP - 10 Ekim
17. Amerika GP - 24 Ekim
18. Mexico City GP - 7 Kasım
19. Sao Paulo GP - 14 Kasım
20. Açıklanacak - 21 Kasım (Katar/Bahreyn)
21. Suudi Arabistan  GP - 5 Aralık
22. Abu Dhabi GP - 12 Aralık

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