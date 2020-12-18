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Formula 1 / Son dakika

Resmi: INEOS, Mercedes'ten hisse aldı, Wolff üç yıl daha takım patronu olacak!

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Resmi: INEOS, Mercedes'ten hisse aldı, Wolff üç yıl daha takım patronu olacak!
Ekleyen:
, Editör

Mercedes, INEOS'un takımdan hisse satın aldığını resmen açıklarken, Toto Wolff en az üç yıl daha takım patronu olacak.

Mercedes AMG Petronas'tan bugün yapılan açıklamaya göre INEOS, bugün itibariyle takımın yeni hissedarı haline geldi.

Açıklamaya göre artık takımın Daimler AG, INEOS ve Toto Wolff olmak üzere üç hissedarı olacak. Bu üç tarafta da eşit hisselere sahip olacak.

INEOS, takımın üçte birine sahip olmasına ek olarak takımın ana sponsoru olacak. Bunun Petronas'la olan anlaşmayı etkilemesi beklenmiyor.

Daimler, şirkette üç eşit ortağa sahip olunması amacıyla mevcut %60'lık hissesini azaltacak. Toto Wolff ise mevcut %30'luk hissesini artıracak.

INEOS Başkanı Sir Jim Ratcliffe şunları söyledi: "Bu senenin başında Formula 1'e girdiğimizde bunu, yeni hedefler belirlemeye başlayan Mercedes takımı ile yaptık ve o andan itibaren takımda olan dahiliyetimizi nasıl artıracağımız konusunda pek çok görüşme içerisine girdik. Bu, alanının en üst noktasında bulunan, ancak gelecekte büyümek için inanılmaz bir potansiyele sahip olan bir takıma finansal yatırım yapmak için eşi benzeri bulunmayan bir fırsat."

Mercedes, önümüzdeki yıllarda Mercedes-Benz'in fabrika takımı olacak kalacağını ve hem Mercedes şasisi hem de hem de Mercedes güç ünitesiyle devam edeceğini doğruladı.

Yeni hissedarlık yapısı altında Toto Wolff, önümüzdeki üç yıl boyunca hem takım patronu hem de takım CEO'su olarak görevine devam edecek.

Bu sayede hem şirketin hem de yarış takımının idari operasyonlarına liderlik edecek.

Wolff, "Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı ile bu yeni bölüme başlayacağım için mutluyum. Bu takım benim için bir aile demek. Birlikte o kadar çok iniş ve çıkış yaşadık ki, bu sporda -bundan- daha iyi bir insan grubuyla  çalışmayı hayal dahi edemiyorum. Yeni dönemde birlikte devam edeceğimiz için çok mutluyum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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