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Formula 1 / Haberler

Resmi: Ilott, Alfa Romeo'nun yedek pilotu oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari test pilotu Callum Ilott, artık Alfa Romeo'nun yedek pilotluğunu da yapacak ve Portekiz GP'deki ilk seansta İtalyan ekibin F1 aracıyla piste çıkacak.

Resmi: Ilott, Alfa Romeo'nun yedek pilotu oldu

Iron Lynx takımıyla GT World Challenge Europe Endurance Cup'ta yarışan Ilott, Portimao'daki ilk antrenman seansında C41'in direksiyonuna geçecek. Şimdilik Kimi Riakkonen'in mi yok Antonio Giovinazzi'nin mi yerini alacağı henüz açıklanmadı.

İngiliz pilot, yedek pilot Robert Kubica'nın diğer yarış serilerindeki görevleri nedeniyle görev alamadığı yarışlarda Alfa Romeo'nun yedek pilotu olarak görev yapacak ve takıma destek olacak. Abu Dhabi'deki sezon sonu F1 testinde Alfa Romeo'yu süren Ilott, bu yıl bir dizi ilk antrenman seansında da piste çıkacak.

Ilott, 2019 yılında Barselona'da Alfa Romeo ile piste çıkmıştı ve geçen yılki Eifel yarışında Haas ile ilk seansta piste çıkarılması planlanıyordu. Ancak kötü hava şartları buna engel oldu.

Ilott, "Bu sezon takıma katıldığım için gerçekten mutluyum ve hem Alfa Romeo Racing ORLEN hem de Ferrari Sürücü Akademisi'ne bana duydukları güvenden ötürü teşekkür etmek istiyorum."

“Son iki yılda takımla tamamladığım iki seans, bir Formula 1 takımının çalışma şekline alışmama oldukça yardım etti." derken, "Direksiyona geçmek ve takımın gelişimini sürdürmesine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ilott, geçen yıl Formula 2'de Mick Schumacher'le şampiyonluk savaşı vermiş ve sonunda şampiyonluğu Alman pilota kaybetmişti. Schumacher, Haas'la F1'e giderken, Ilott bunu başaramadı.

Bundan önce Ilott, 2018'de GP3 üçüncüsü olmuştu ve ayrıca Sauber'in genç sürücü programıyla da bağlantısı vardı.

Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur, "Callum'u takımımızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Alt kategorilerdeki macerası oldukça etkileyiciydi ve şüphesiz yetişen en yetenekli genç sürücülerden biri."

“Daha önce bizimle çalıştı ve her seferinde iş ahlakı ve iyi geri bildirimleri sayesinde güçlü bir izlenim bıraktı. Diğer yarış programları nedeniyle çeşitli noktalarda görevinde olamayan Robert Kubica'ya çok olumlu bir katkısı olacağından şüphem yok."

“Callum şimdi yoğun bir programa sahip olacak ve onu bu hafta sonu yeniden pistte görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Callum Ilott
Takımlar Alfa Romeo
Editör Jake Boxall-Legge

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