Resmi: Hulkenberg ve Magnussen, 2024 sonuna kadar Haas'la yarışacak!
Haas Formula 1 takımı, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in 2024 sonuna kadar takımla yarışmaya devam edeceğini açıkladı.
Hulkenberg, önceki üç sezonu Racing Point/Aston Martin takımında yedek sürücü olarak geçirmesinin ardından 2023 sezonunda Haas ile gride geri dönmüş ve Magnussen'in Amerikalı ekipteki takım arkadaşı olmuştu.
İkili şu anda 2023 pilotlar şampiyonasını sırasıyla 14. ve 18. sıralarda götürürken, Haas da takımlar şampiyonasında 11 puanla sekizinci sırada bulunuyor.
Resmi anlaşmaya göre ikilinin kontratı bir yıllık olacak ve bu da 2024 sonunda serbest kalabilecekleri anlamına geliyor.
Haas takım patronu Guenther Steiner, "Bu sezon F1'de son derece sağlam bir sürücü kadrosuna sahip sahibiz ve gelecek için bunu değiştirmek için hiçbir neden görmüyoruz."
"Kevin bizim çok iyi bildiğimiz bir isim ve Haas ile yedinci sezonuna katılacak olmasından dolayı çok mutluyum."
"Takım ila 113 yarışa katılan Kevin'in güçlü yönlerini biliyoruz ve organizasyonumuzla ilgili bilgi ve deneyimi de bununla çok iyi örtüşüyor."
"Garajın diğer tarafında ise Nico, herhangi bir endişe ya da tantana olmadan takıma gayet iyi uyum sağladı ve ekibin çok değerli bir üyesi olduğu."
"Formula 1'de 200. yarışına yaklaşıyor ve biz de bu deneyimden faydalandığımız için çok mutluyuz"
Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23
Fotoğraf: Erik Junius
"Bu sezon VF-23 ile ilgili sorunlarımızın üstesinden gelmemiz gerekiyor, ki bunun farkındayız fakat mühendislik tarafında geri bildirimleri çok değerli olan iki sürücüye sahip olduğumuz için son derece şanslıyız."
"Kevin ve Nico en başından beri iyi uyum içindeydi ve birlikte puanlar kazandılar. Özellikle Nico sıralama turlarında mükemmeldi - altı kez Q3'e kaldı."
"Her ikisi de bu sporda geçirdikleri dönemden açıkça keyif alıyorlar, her ikisinin de son derece olgun olduğunu söyleyebiliriz. Onlardan ne istediğimizi gayet iyi anlıyorlar."
"Şimdi takım olarak bize düşen 2024'e odaklanmak ve istikrarlı şekilde puan kazanabilecek bir araca sahip olduğumuzdan emin olmak." dedi.
Haas'ın mevcut sürücü kadrosuyla devam edeceği haberi, bu hafta sonu Zandvoort'ta yapılacak Hollanda Grand Prix'sinin basın gününden önce açıklandı.
Magnussen, "Haas ile olan anlaşmamın bir kez daha uzatıldığını görmekten çok mutluyum."
"2022'de beklenmedik bir dönüşe imza attım ancak birçok önemli an vardı. Bu sezon umduğumuz gibi gitmese de puan almayı başardık ve sahip olduğumuz paketin potansiyelini gösterdik."
"2023'ün bitmesine daha çok yarış var ve VF-23'ü anlamaya devam etmek için yapmamız gereken çok iş olduğunu biliyoruz. Bu araçta öğrendiklerimizi 2024 aracına uygulayabiliriz.
"Her zaman olduğu gibi, bana sevdiğim sporda yarışmaya devam etme fırsatı verdikleri için Gene Haas ve Guenther Steiner'a teşekkür ediyorum." dedi.
Meksika GP'sinde 200. F1 yarışına çıkacak olan Hulkenberg ise şunları ekledi: "Gelecek sezon için bu konuları erkenden halledip sadece yarışmaya ve performansı artırmaya odaklanmak güzel."
"Takımın bir parçası olmaktan keyif alıyorum ve Gene ile Guenther'in bu konudaki tutkusunu paylaşıyorum."
"Çok sıkı bir orta grupta yarışıyoruz ve şimdiye kadar birlikte yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını ekleyip, 2024'e geçmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
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