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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Hulkenberg, Silverstone'da Perez'in yerini alacak!

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Resmi: Hulkenberg, Silverstone'da Perez'in yerini alacak!
Ekleyen:
, Editör
31 Tem 2020 10:03

Racing Point, bu hafta sonu yapılacak Silverstone yarışında Sergio Perez'in yerini Nico Hulkenberg'in alacağını açıkladı.

Racing Point Perşembe günü yaptığı açıklamada, Perez'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve bu yüzden bu hafta sonu yarışamayacağını duyurdu.

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Racing Point, Hulkenberg'in COVID-19 testini bekliyor

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Racing Point, Hulkenberg'in COVID-19 testini bekliyor
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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