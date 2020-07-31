Resmi: Hulkenberg, Silverstone'da Perez'in yerini alacak!
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Racing Point, bu hafta sonu yapılacak Silverstone yarışında Sergio Perez'in yerini Nico Hulkenberg'in alacağını açıkladı.
Racing Point Perşembe günü yaptığı açıklamada, Perez'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve bu yüzden bu hafta sonu yarışamayacağını duyurdu.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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Resmi: Hulkenberg, Silverstone'da Perez'in yerini alacak!
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