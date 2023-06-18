Resmi: Hulkenberg, kırmızı bayrak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı!
Kanada'da sıralama turlarını 2. sırada noktalayan Nico Hulkenberg, kırmızı bayrak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı ve 5. sıraya geriledi.
Montreal'de sıralama turlarını 2. sırada tamamlayan ve Nico Hulkenberg, belki de günün en büyük sürprizi olmuştu. Ancak seansın ardından Hulkenberg, gerçekleştirdiği olası bir kırmızı bayrak ihlal nedeniyle FIA hakemleri tarafından görüşmeye çağrılmıştı.
Kırmızı bayrağın ardından pilotların pit alanına dönmesi için gereken minimum bir süre var ve komiserler Hulkenberg'in zorunlu delta süresine göre çok yavaş gittiği iddiasının bir soruşturma gerektirdiğini düşünüyordu.
Bugün 3 farklı pilot ceza veren hakemler; Hulkenberg'in ve takım temsilcisinin ifadelerini dinleyip, verileri, videoları ve telsiz konuşmalarını gözden geçirdikten sonra kararlarını verdiler: Hulkenberg 3 sıra grid cezası aldı.
İronik bir şekilde, Hulkenberg'in 2. sırada kalmasını sağlayan kırmızı bayrak, şimdi de 3 sıra gerilemesine neden oldu.
Alman pilot, bu cezayla birlikte Kanada Grand Prix'sine 5. cepten başlayacak.
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