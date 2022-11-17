Resmi: Hulkenberg, 2023 yılında Haas ile Formula 1'e geri dönüyor!

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Amerikalı ekip, geçen yıl Nikita Mazepin ve Mick Schumacher ile yarışırken, bu yılın başında Rus sürücüyle yollarını ayırmış, yerine ise Kevin Magnussen'i getirmişti.

Mick, geçen yıl nispeten iyi görünse de, bu yıl Magnussen'in yanında pek varlık gösteremedi ve buna yaptığı hatalar da eklenince, koltuğunu kaybetti.

Mick'in ayrılığına yönelik açıklama, kısa bir süre önce gelmişti ve şimdi de yerine Nico Hulkenberg'in geleceği açıklandı.

Hulkenberg, Williams ile başladığı Formula 1 kariyeri boyunca Sauber, Racing Point/Force India/Aston Martin ve Renault ile yarıştı.

Spordaki son tam sezonuna 2019 yılında çıkan Hulkenberg, o günden bu yana Racing Point/Aston Martin'in yedek pilotluğunu yapıyordu.

Hulkenberg'in adı zaman zaman diğer takımlarla anıldı ancak beklediği dönüş fırsatını Haas ile yakaladı.

F1'de 181 Grand Prix'ye çıkan ve süreçte aldığı en iyi sonuç dördüncülük olan Hulkenberg, gelecek yıl Magnussen'le gridin en deneyimli kadrolarından birisini oluşturacak.

Nico Hulkenberg, Aston Martin Fotoğraf: Muhammad Pratama Supriyadillah

Steiner, "Nico Hulkenberg'i tam zamanlı bir yarış rolüyle F1'de geri döndürmekten doğal olarak çok memnunum."

"Nico, sahip olduğu deneyim, F1'de yaklaşık 200 yarışa çıkmasıyla edindiği bilgi birikimi, harika bir sıralama pilotu ve hem sağlam hem de güvenilir bir yarışçı olmasıyla biliniyor."

"Bu özellikleri Kevin Magnussen'in deneyimiyle bir araya getirdiğimizde, takımımızı üst sıralara taşımaya yardımcı olacağına inandığımız son derece güvenilir ve tecrübeli bir sürücü kadrosu ortaya çıkıyor."

"Açıkçası hedefimiz bu ve Nico'nun F1'e dönmesini sağlayan da bu hırs oldu. Vizyonumuzu paylaşıyor ve bu yıl puan mücadelesine geri dönerek attığımız temeli geliştirmede takımın geri kalanıyla birlikte kilit bir oyuncu olabilir." dedi.

Hulkenberg de F1'e dönüşünden çok memnun ve hedefini "takıma yardım etmek" olarak görüyor.

Hulkenberg, "Formula 1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum. En sevdiğim şeyi tekrar yapma fırsatına sahip olduğum için heyecanlıyım ve hem Gene Haas hem de Gunther Steiner'a bana olan güvenleri için teşekkür etmek istiyorum."

"Orta gruptaki diğer tüm takımlarla rekabet edebilmek için önümüzde yapılacak iş var ve ben de bu mücadeleye yeniden katılmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Bu açıklamayla gelecek yıl için tüm koltuklar dolmuş oldu. Sadece Logan Sargeant'ın Williams koltuğu kesin değil ancak süper lisans alamaması için F2'de felaket bir hafta sonu geçirmesi gerekiyor.