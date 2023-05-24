Resmi: Honda, Aston Martin ile Formula 1'e dönüyor!

Uzun süren şampiyonluk hasretini dindirdiği 2021 sezonunun ardından Formula 1'den çekilen Honda, buna rağmen -güç ünitelerinin dondurulmasının da yardımıyla- halen Red Bull ile çalışmakta.

Yer etkisi döneminde güç ünitelerinin zirveye oturmasına şahit olan Honda'nın F1'e dönmek istemesi pek sürpriz olmadı; asıl sürpriz, Red Bull'un kendileriyle yeniden anlaşmaması ve spora dönmeye karar veren Ford'u tercih etmesiydi!

Bunun yanı sıra şirket içinde de ayrıldıktan kısa bir süre sonra F1'e resmen dönüp dönmeme konusunda yoğun tartışmalar yaşanması da Honda'nın başvuru sürecini tamamlamasına rağmen spora dönmeyeceği iddialarını arttırıyordu.

Süreç devam ederken ortaya sürpriz bir partner çıktı: Aston Martin!

Yeniden yapılanmasını tam gaz sürdüren ve henüz üçüncü yılında Mercedes güç üniteleriyle ön gruba yükselen Aston Martin, 2026'da devreye girecek yeni motor kuralları için kendisine daha sıkı bir tedarikçi aramaktaydı -bu da Honda'yı ideal bir aday konumuna getirmekteydi.

Geçen ay ilk kez tarafların bir araya geldiğine yönelik haberleri görmüştük, iki tarafın da anlaşmaya hevesli olması sonucu düğüm hızlıca çözüldü ve resmen anlaşmaya varıldı.

Silverstone merkezli takım Honda'ya yabancı değil, iki taraf takımın henüz Jordan ismini taşıdığı günlerde de birbirleriyle çalışmışlardı.

Anlaşmayla birlikte Honda motorları, 2002 sezonundan, yani 24 senenin ardından ilk kez Silverstone'da yankılanacak.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Nils Jorgensen / Motorsport Images

Anlaşmayı yorumlayan Aston Martin Performance CEO'su Martin Whitmarsh, "Honda ile gelecekteki iş ortaklığımız, Aston Martin'in planları için kurduğu yapbozun yerine oturan son parçalarından biridir." ifadelerini kullandı.

Honda Küresel CEO'su Toshihiro Mibe "F1'deki yeni mücadeleyi üstlenme kararımızın temel nedenlerinden biri, serinin karbon nötr olmak gibi bir hedef belirlemesi, dolayısıyla elektrifikasyon teknolojilerimizin geliştirilmesini kolaylaştıracak bir platform haline gelmesi."

"Bu yeni mücadeleden elde edilen teknolojilerin ve bilgi birikiminin, gelecekteki seri üretim elektrikli araçlarımıza ve şu anda araştırma ve geliştirme aşamasında olan eVTOL dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki elektrifikasyon teknolojilerine doğrudan uygulanabileceğine inanıyoruz." diyerek işe farklı bir noktadan baktı.

Honda Racing Corporation başkanı Koji Watanabe ise, "Şu anda takımı güçlendirmek ve F1 şampiyonluğu unvanını geri almak için çalışıyoruz."

"Projemize değer verdikleri, daha da önemlisi samimi tutumları ve kazanmaya yönelik güçlü tutkularıyla ilişki kurabildiğimiz için, Aston Martin ile birlikte çalışmaya ve şampiyonluk mücadelesi için çaba sarf etmeye karar verdik." dedi.