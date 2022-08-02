Resmi: Honda, 2025 sonuna kadar Red Bull'a teknik destek verecek
Red Bull bugün itibariyle Honda ile olan anlaşmasını 2025 sonuna kadar uzattığını açıkladı.
Honda, 2021'in sonunda resmi olarak Formula 1'den çekildi ve ardından Red Bull Racing, kendi güç ünitesi departmanı olan Red Bull Powertrains'i kurdu.
Japon üretici, ayrılığına rağmen Avusturyalı ekibe destek vermeye devam etti ve güç ünitesi anlamında teknik destek sağladı.
Aslında halihazırda devam eden ortaklıkta, Honda'nın belirgin şekilde gösterilmemesi dışında değişen pek bir şey olmadı. Aksine Red Bull, Oracle ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı ve Red Bull Powertrains tarafında işler mükemmel gidiyor.
Geçen hafta sonu Max Verstappen, Macaristan Grand Prix'sinde 10. sıradan gelerek harika bir zafer aldı ve bu yılki sekizinci zaferini elde etti. Şu anda Red Bull her iki şampiyonada da rahat şekilde lider.
Bu başarının sonucu olarak her iki tarafta, başlangıçta 2023 sonunda sona erecek olan işbirliğini 2025 Formula 1 sezonuna kadar uzattı.
2026'da zaten yeni kurallara geçilecek ve Red Bull da büyük ihtimalle güçlerini Porsche ile birleştirecek. Motorun fikri mülkiyeti de 2026'dan itibaren Honda'da kalacak.
Red Bull danışmanı Dr. Helmut Marko, anlaşmadan memnun ve şunları söyledi: "Honda'ya ortaklığımıza yönelik olumlu görüşleri için teşekkür ediyoruz."
"F1'deki ortaklığımızı, 2025 sonuna kadar devam ettireceğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."
"Bugüne kadar harika bir ilişkimiz oldu ve 2021'de sürücüler şampiyonluğunu kazandık. Bu yıl da iki şampiyonada devam eden liderliğimizi korumak istiyoruz."
Takım patronu Christian Horner, "Red Bull'un Honda ile ortaklığı inanılmaz derecede başarılı oldu. Mevcut FIA motor düzenlemelerinin sonuna kadar birlikte çalışmaya devam edecek olmak harika." dedi.
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