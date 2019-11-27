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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Honda, 2021'de Formula 1'de kalacak!

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Resmi: Honda, 2021'de Formula 1'de kalacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Kas 2019 09:08

Honda, Red Bull ile olan anlaşmasını 2021 yılı sonuna kadar uzattığını açıkladı ve böylelikle en az bir yıl daha Formula 1'de kalmaya devam edecekler.

Honda, bu hafta başında yaptığı açıklamada Formula 1'deki geleceklerini güvence altına alabilmek için harcamaların azalması gerektiğini söylemişti.

Karar vermeden önce 2021'deki yeni kuralların yayınlanmasını bekliyorlardı ve bu sayede bir sonraki kuralların nasıl bir maliyette olacağını değerlendireceklerdi.

Bugün bir açıklama yayınlayan Honda, 2021 yılında Red Bull ve Toro Rosso ile olan ortaklığını devam ettireceği duyurdu. Şimdilik anlaşma sadece 2021'i kapsıyor.

Şirketin F1'deki uzun vadeli geleceği ise henüz net değil.

Red Bull'u n motor sporları danışmanı Helmut Marko, Red Bull'a ait olan Servus TV'ye verdiği demeçte, "Bizim için çok büyük bir rahatlama oldu." dedi.

Red Bull-Honda, bu yıl şimdiye kadar üç galibiyet ve iki pole pozisyonu kazanmayı başardı.

Japon üretici, Brezilya'da F1'e dönüşünden sonra ilk kez ilk iki sırada yer aldı.

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Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Toro Rosso Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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