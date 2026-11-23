FIA F2 Lusail

Resmi: Herta, 2026 F2 sezonunun son iki yarışında piste çıkmayacak

Cadillac'ın Formula 1 kadrosunda kendine yer bulamayan Colton Herta, Hitech ile karşılıklı anlaşarak 2026 Formula 2 sezonunu erken sonlandırdı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 23 Kas 2026 15:40

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Colton Herta, Hitech GP

Fotoğraf: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Amerikalı pilot Colton Herta, takımı Hitech ile sürdürdüğü 2026 Formula 2 sezonunu erken noktalama kararı aldı. Cadillac'ın gelecek sezonda Sergio Perez ve Valtteri Bottas ikilisiyle devam edeceğini açıklamasının ardından F1 hayali gerçekleşmeyen Herta, takımla karşılıklı amlaştı sezonun son iki durağı olan Katar ve Abu Dabi yarışlarında piste çıkmayacak.

Milton Keynes merkezli Hitech, 2027 sezonu için Joshua Dürksen'in takım arkadaşı olarak şimdiden anlaştığı Roman Bilinski'nin son iki yarışta Herta'nın 4 numaralı aracını devralacağını resmi olarak duyurdu. Erken alınan kararla Bilinski, 27-29 Kasım tarihlerinde Katar'da ve bir hafta sonra da Yas Marina'daki sezon finalinde yarışarak gelecek yıl çalışacağı mühendislerle kış arasından önce tanışma ve takıma alışma fırsatı bulacak.

Colton Herta, Hitech GP

Fotoğraf: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Takıma beklenenden erken katılmanın heyecanını yaşayan Roman Bilinski, kararı şu sözlerle değerlendirdi: "Sezonun son iki yarışında Hitech'e katılacağım için gerçekten çok heyecanlıyım.”

“2027 öncesinde takımla çalışma fırsatı bulmak benim için büyük bir artı. Bu sayede hemen birlikte çalışmaya başlayabilir, birbirimizi tanıyabilir ve gelecek yıl için sağlam bir temel oluşturabiliriz. Elbette mevcut sezonu da güçlü sonuçlarla kapatmayı umuyorum."

Zorlu geçen yıla rağmen Amerikalı pilota emekleri için teşekkür eden Hitech Yarış Mühendisi Jan Sumann ise karara dair şunları söyledi: "Sezonun son iki yarışında Roman'ı Hitech ekibimizde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

“Bu iki hafta sonu, kış arasından önce ekip içindeki önemli bağları kurmaya başlamamız için bize harika bir fırsat sunacak. Ayrıca zorlu bir sezona rağmen Hitech'te geçirdiği süre boyunca gösterdiği bağlılık ve kararlılık için Colton'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisine geleceği için en iyi dileklerimizi sunuyoruz."

Colton Herta, Cadillac F1

Fotoğraf: Clive Rose / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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