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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Hamilton'a ceza çıkmadı

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Resmi: Hamilton'a ceza çıkmadı
Ekleyen:
, Editör
4 Tem 2020 17:53

Lewis Hamilton, sarı bayrak ihlali nedeniyle yapılan inceleme sonrası herhangi bir ceza almadı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Avusturya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarını takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 0.012 saniye arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.

Ancak Bottas, son seanstaki son turlarda pist dışına çıkmış ve sarı bayrakların sallanmasına sebebiyet vermişti.  Fin sürücünün arkasından gelen Hamilton ise turunu geliştirmeyi başarmıştı. Ayrıca hızlı turunda 10. virajda pist limitlerini potansiyel olarak ihlal etti.

Bu sebeple hakemler, Hamilton'ı görüşmeye çağırdı.

Hakemler, Hamilton ile görüştükten sonra hakem ışık panellerinde farklılık bulunduğunu ve bu yüzden sarı bayrak ihlali olmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Pilot, 5. virajda yeşil ışık panelleri varken geçtiğini belirtti. Video görüntüleri de aynı anda hem sarı hem de yeşil bayraklar olduğunu doğruladı. Bu nedenle sürücüye birbirleriyle çakışan sinyaller gösterildi."

“Bunu göz önünde bulunduran hakemler, herhangi bir şey yapmamaya karar verdiler." denildi.

Hamilton, basın toplantısında pistte herhangi bir sarı bayrak görmediğini belirttiler.

Hakemler Hamilton'ı önceki turunda pist limitlerini aştığını doğruladılar ve bu yüzden zamanını sildiler. Ama en iyi zamanından daha yavaş olduğu için grid pozisyonunu etkilemedi.

Hamilton böylelikle yarışa ikinci sıradan başlayacak.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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