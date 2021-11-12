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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Resmi: Hamilton yeni motora geçti, grid cezası aldı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yeni motora geçmesinin ardından Brezilya GP için 5 sıra grid cezası aldı.

Resmi: Hamilton yeni motora geçti, grid cezası aldı!

Mercedes, son aylarda motorlarıyla alakalı dayanıklılık sorunlarıyla karşı karşıyaydı ve Valtteri Bottas, Monza - Austin arasında, üç kez motor değiştirmek zorunda kaldı. Bu durum müşteri ekipleri Aston Martin, McLaren ve Williams'ı da etkiledi.

Hamilton, şimdiye kadar sadece bir kez motor değiştirmişti ve bundan ötürü de Türkiye'de 10 sıra grid cezası almıştı. Takım, Hamilton'ın kalan yarışlarda motor değiştirmemesini ve sezonu mevcut parçalarla tamamlayabilmeyi umuyordu.

Ancak cuma günü Interlagos'ta gerçekleştirilecek ilk antrenman seansı öncesinde FIA, Hamilton'ın bu yılki beşinci motoruna geçtiğini doğruladı.  Kurallara göre takımlar, parça sınırlarını ilk aştıklarında 10, ikinci kez aştıklarında 5 sıra ceza alıyor. Bu yüzden de Hamilton 5 sıra cezası aldı.

Bitime dört yarış kala lider Verstappen ile ikinci sıradaki Hamilton arasında 19 puan bulunuyordu. Bu motor değişikliği, Hamilton'ın şampiyonluk umutlarına bir başka önemli darbe daha olacak.

Hamilton bu cezayı sprint yarışında değil, pazar günkü ana yarışta çekecek. Bu yüzden cumartesi günkü sprint yarışını önde bitirip, pazar günü öncesinde fazladan puan almak isteyebilir.

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