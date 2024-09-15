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Formula 1 Azerbaycan GP

Resmi: Hamilton ve Ocon yarışa pit yolundan başlayacak!

Lewis Hamilton ve Esteban Ocon 2024 Azerbaycan Grand Prix'si yarışına pit yolundan başlayacak.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Lewis Hamilton, ceza almasının ardından Azerbaycan Grand Prix'sine pit yolundan başlamak zorunda kalacak.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarını yedinci sırada tamamlamıştı. Hamilton, zaman turlarında hız konusunda zorlandı ve Q3'te attığı en hızlı tur, pole pozisyonundaki Charles Leclerc'in yaklaşık bir saniye gerisinde kaldı.

Seansın ardından, Mercedes'in Hamilton'ın aracındaki turboşarj, MGU-H ve MGU-K bileşenlerini değiştirmesiyle, İngiliz pilot izin verilen tahsisattan bir fazla olmak üzere sezonun beşinci motorunu almış oldu. Bu da onun yarışa pit yolundan başlamasına neden olacak. Lando Norris'in de Q1'de elenerek arka sıralardan başlamasıyla Bakü'de grid alt üst olacak.

Yarışa pit yolundan başlayacak tek isim Lewis Hamilton değil. Esteban Ocon da İngiliz pilot gibi güç ünitesi değişikliği nedeniyle yarışa pit yolundan başlayacak. Ocon, hafta sonu boyunca aracının motorunda sorunlar yaşamıştı.

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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