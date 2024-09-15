Resmi: Hamilton ve Ocon yarışa pit yolundan başlayacak!
Lewis Hamilton ve Esteban Ocon 2024 Azerbaycan Grand Prix'si yarışına pit yolundan başlayacak.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Lewis Hamilton, ceza almasının ardından Azerbaycan Grand Prix'sine pit yolundan başlamak zorunda kalacak.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarını yedinci sırada tamamlamıştı. Hamilton, zaman turlarında hız konusunda zorlandı ve Q3'te attığı en hızlı tur, pole pozisyonundaki Charles Leclerc'in yaklaşık bir saniye gerisinde kaldı.
Seansın ardından, Mercedes'in Hamilton'ın aracındaki turboşarj, MGU-H ve MGU-K bileşenlerini değiştirmesiyle, İngiliz pilot izin verilen tahsisattan bir fazla olmak üzere sezonun beşinci motorunu almış oldu. Bu da onun yarışa pit yolundan başlamasına neden olacak. Lando Norris'in de Q1'de elenerek arka sıralardan başlamasıyla Bakü'de grid alt üst olacak.
Yarışa pit yolundan başlayacak tek isim Lewis Hamilton değil. Esteban Ocon da İngiliz pilot gibi güç ünitesi değişikliği nedeniyle yarışa pit yolundan başlayacak. Ocon, hafta sonu boyunca aracının motorunda sorunlar yaşamıştı.
Esteban Ocon, Alpine A524
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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